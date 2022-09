Il settore delle utilities tra crisi energetica e caro bollette

Il settore delle utilities che, ricordiamo, comprende la produzione, la gestione e la distribuzione da parte delle imprese di servizi di pubblica utilità legati a risorse energetiche quali elettricità, gas e acqua, si trova in un periodo di grande incertezza. La situazione è degenerata a partire dal mese di febbraio 2022, in concomitanza con l’avvio del conflitto in Ucraina, quando di fatto è iniziata una fase di crisi energetica senza precedenti, dovuta, da un lato alla diminuzione di fornitura di gas naturale da parte della Russia, che è il secondo produttore mondiale di tale fonte energetica, dall’altro all’aumento del prezzo di riferimento del gas naturale, che in Europa è praticamente raddoppiato. Per cercare di porre rimedio a questa situazione si parla sempre più spesso di ridurre i consumi, di fissare un tetto al prezzo del gas, di accelerare sull’utilizzo di fonti energetiche alternative. Ma in concreto, in che modo il Paese e in particolare il settore delle utilities stanno affrontando la crisi energetica? Quanta energia consumano gli italiani? Quale Paese soffrirà maggiormente l’aumento dei prezzi? Una serie di domande a cui Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno provato a dare risposta a partire dall’analisi dei dati statistici sul settore delle utilities forniti da diverse fonti: Istat, Eurostat e Mite – Ministero della Transizione Ecologica.