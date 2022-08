Il sindaco Tranchida, 'con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità'

“La centralità euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo strategico nei traffici commerciali e crocieristici in transito da e per la nostra città. Potremmo ben dire che il futuro ha un sapore antico, quello che ha dato origini e poi sviluppo all’economica cittadina e dell'intero comprensorio West Sicily, oggi anche destinazione turistica. L'escavazione e, dunque, in primis la pulitura dei fondali, attesa da sempre, oltre a diventare presto realtà costituisce il punto di prima intesa politica - istituzionale tra la mia Amministrazione e l'Autorità di Sistema guidata da Pasqualino Monti". Lo afferma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, commentando il profetto di waterfront presentato oggi.

"La stessa riqualificazione che tutelerà anche il porto peschereccio non si ispira soltanto ad un restyling più moderno e funzionale del waterfront ma - sottolinea il sindaco - esalta e valorizza l'identità culturale trapanese".

"Ben vengano, e presto, anche questi lavori che trasformeranno il waterfront del litorale sud in qualcosa di straordinario, mentre contemporaneamente avanzano anche le nostre dirette progettualità sul litorale Nord, per fare di Trapani - conclude Tranchida - una città finalmente al passo con i tempi, moderna e funzionale”.