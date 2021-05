Dopo lunghi mesi di restrizioni tornano le riaperture in sicurezza di molti comparti e il sistema termale italiano torna in primo piano. Una realtà composta da ben 300 imprese. Le terme, seguendo le indicazioni fornite da tutti i provvedimenti fino ad oggi emanati, sono state comunque sempre aperte per erogare terapie termali, mediche e riabilitative. Gli stabilimenti termali sono infatti dotati di presidio sanitario obbligatorio e hanno immediatamente applicato, in via del tutto autonoma, un rigido protocollo di sicurezza che ha permesso di evitare contagi. Ne abbiamo parlato con Massimo Caputi, Presidente Federterme Confindustria.