Il sito Bper.it si fa accessibile e inclusivo alle persone con disabilità

Modena, 8 luglio 2022

BPER Banca ha reso da alcuni giorni il proprio sito corporate bper.it più accessibile, consentendo la fruibilità dei contenuti anche alle persone che presentano disabilità fisiche o cognitive.

Un’evoluzione che rientra all’interno di una strategia strutturata per favorire diversità e inclusione, attraverso cui la Banca è impegnata da tempo nell’affrontare ogni forma di distinzione, creando le condizioni adatte affinché chiunque possa sentirsi rispettato e a proprio agio.

La nuova funzionalità, nata dalla collaborazione con AccessiWay, startup leader nell’industria dell’accessibilità al web, è riconoscibile dall'icona arancione a forma di uomo stilizzato che appare in basso a sinistra dello schermo del sito, sia nella versione desktop che mobile, da cui si possono impostare le personalizzazioni che rendono le pagine maggiormente accessibili.

In particolare, è possibile impostare l’opzione per le persone non vedenti o ipovedenti, attraverso cui l’intelligenza artificiale scansiona, analizza e interpreta ogni elemento della pagina online. E’ inoltre possibile ingrandire i caratteri e la spaziatura dei testi e, se necessario, rimuovere animazioni lampeggianti e video potenzialmente pericolosi per le persone fotosensibili.

La Responsabile Brand Marketing Communication di BPER Banca, Sabrina Bianchi, commenta così la nuova funzionalità del sito: "L’attenzione a Diversity & Inclusion mette in moto un circolo virtuoso su tutti i fronti. A livello di brand purpose il concetto che meglio rappresenta il percorso di BPER Banca è quello dell’unicità di ogni singola persona, che determina le nostre scelte e la volontà di offrire un’esperienza dedicata e adattata alle esigenze di tutti coloro che desiderano entrare in contatto con il nostro marchio. Un passaggio reso oggi possibile dall’accessibilità del sito bper.it anche alle persone diversamente abili, ottenuta grazie alla collaborazione con AccessiWay”.

La Diversity & Inclusion Manager di AccessiWay, Dajana Gioffrè, afferma: "AccessiWay riconosce l'importanza dell'accessibilità digitale in particolare per servizi di base come quelli bancari. Un sito accessibile consente a tutti e tutte di poter usufruire di servizi alle volte fondamentali. Immaginiamo, ad esempio, di non poter effettuare un bonifico online o di non poter conoscere il saldo del nostro conto corrente. Sembra impensabile, ma per moltissime persone è una difficoltà oggettiva se il sito della loro banca non è accessibile. Per questo siamo particolarmente felici che BPER si sia unita a quelle realtà bancarie che non vogliono lasciare nessuno indietro".

