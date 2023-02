Il sito web: perché è così importante per una strategia di marketing efficace

Milano, 22/02/2023 - La maggior parte delle aziende o dei liberi professionisti che lavora online pensa semplicemente che il sito web sia un obbligo, perché tutti ne hanno uno, tutti hanno bisogno di avere un posto sul web per essere facilmente trovati dagli utenti.

Creare un sito web solo perché lo hanno tutti, senza porre il giusto progetto strategico nella realizzazione dello stesso però non può che portare ad ottenere risultati approssimativi.

Infatti, il sito web deve essere uno strumento, che sì oggi ormai hanno quasi tutti, che però si deve integrare in un più ampio progetto di marketing.

Cosa vuol dire? Innanzi tutto, questo vuol dire capire come poter sfruttare il sito web per il proprio progetto di digital marketing, come poterlo sfruttare in un funnel di vendita efficace, in che modo riuscire a creare un sito che sia in grado di raggiungere gli utenti, come aumentare lead e conversioni.

Solo svolgendo tutte queste analisi unite anche una valutazione della concorrenza nel settore si può in modo consapevole procedere alla creazione del sito web. Naturalmente, tutte queste valutazioni devono essere svolte con il supporto degli esperti del settore che poi andranno a realizzare il giusto sito web.

Per capire a fondo, quali sono le funzionalità e caratteristiche che deve avere un sito web in una strategia di marketing efficace abbiamo chiesto dei consigli ai professionisti di Parklab.eu, che ci hanno guidato a comprendere come lavorare nella giusta ottica con un bilanciamento tra strategia di marketing e un buon sito web.

Sito web: perché deve essere funzionale a una strategia di marketing

Abbiamo sottolineato l’importanza che sussiste tra strategia di marketing e sito web. Quindi prima di cercare chi si occupa di creazione sito web Milano bisogna pensare attentamente a come sfruttare al massimo questo strumento, che non è solo una vetrina, ma bensì un’entità che inserita all’interno di una strategia crossmediale può portare al raggiungimento di obiettivi precisi.

Nel dettaglio, i principali obiettivi che si possono raggiungere con un sito web creato a seguito delle giuste analisi e con il supporto dei professionisti sono: avere uno spazio in cui mostrare in modo efficace prodotti e servizi offerti; creare un ambiente ottimale per accogliere nuovi utenti e portarli a diventare clienti o contatti; realizzare le giuste landing page per vendere prodotti e servizi oppure per riuscire a organizzare attività di coinvolgimento degli utenti intorno al brand.

Se il progetto di vendita è più ampio è possibile valutare la creazione non di una semplice vetrina aziendale o professionale, ma si può richiedere la realizzazione di un e-commerce che sicuramente dovrà rispondere a più ampi obiettivi di conversione e di raggiungimento degli utenti che vogliono fare acquisti in rete.

I fattori che entrano in gioco, dunque, quando si crea un sito web con cognizione di causa, sono davvero tanti. Ecco perché non basta genericamente pensare voglio anche io un sito per la mia attività, ma si deve pensare: voglio inserire nella mia strategia di marketing un sito web o e-commerce che mi permetta di far crescere vendite e popolarità online.

E come poter raggiungere questi obiettivi? La soluzione più semplice è affidarsi agli esperti del settore, raccontando il progetto, il KPI e obiettivi da raggiungere, e lavorando in questo modo non solo alla giusta grafica, ma anche alla creazione delle giuste pagine e funzionalità.

Il sito web: uno strumento per dialogare con il tuo target

Il sito web è sicuramente prezioso per aumentare le vendite, ma è anche essenziale per riuscire a realizzare uno strumento di relazione e dialogo con il proprio target di riferimento.

Infatti, oggi non basta avere un sito funzionale che permetta di fare acquisti per avere successo nel proprio settore.

La concorrenza è sempre più ampia e “spietata”, ecco perché bisogna affidarsi a professionisti in grado non solo di realizzare un sito web secondo gli obiettivi di vendita o di immagine aziendale, ma che sappiano come sfruttare questo strumento per migliorare la comunicazione del tuo brand.

Con il supporto di un team professionista, il sito web potrà diventare un vero strumento di comunicazione, dando una risposta rapida ed efficace agli utenti, ti aiuterà anche a fidelizzarli e a farli tornare più facilmente nel tuo ambiente digitale.

In conclusione, non si può prescindere la creazione del sito web da una strategia di marketing e comunicazione efficace. Unendo questi elementi in un progetto onnicomprensivo e omnichannel si avrà la possibilità di sfruttare al massimo il web, migliorando i profitti ma anche l’immagine dell’azienda.

Per informazioni:

Parklab è una agenzia di comunicazione e web marketing B2B con sede a Milano basata sul project management di processi creativi e strategie di digital marketing. Un team consolidato che ha in comune un background aziendale in ruoli di digital marketing e comunicazione. Collaborano con aziende con l’export nel DNA e seguono la comunicazione delle filiali italiane di brand multinazionali. Specializzati nella produzione di contenuti per aziende e professionisti nei settori B2B: creano testi, video, immagini per attività di social media marketing, si occupano di posizionamento digitale e progettano materiali di comunicazione: così da raccontare le storie dei brand con cui lavorano.

Contatti: studio@parklab.eu