Il sogno degli italiani resta sempre comprare casa

Se agli italiani regalassero 100mila euro? Comprerebbero sicuramente casa, ma c'è chi investirebbe e chi li spenderebbe per piacere. Alla domanda su cosa potrebbero infatti fare se venisse loro data in regalo quella somma, il 21,6% ha risposto 'comprerei casa' (il 23,2% tra le donne), mentre una percentuale molto vicina, pari al 17,9% ha invece risposto 'li investirei in azioni, fondi o prodotti finanziari' e un'altra molto simile, il 17,2%, li spenderebbe in automobili, ristrutturazione di casa o in un viaggio. E' quanto emerge dal 1° rapporto 'Gli italiani: risparmio e investimento' realizzato da Euromedia Research e Banca Mediolanum.

Si conferma anche la propensione al risparmio, con il 12,8% che li metterebbe sul conto, mentre l'11,6% li regalerebbe a figli e parenti, percentuale che sale al 23,1% se a rispondere sono gli over 65. Infine, il 9,7% estinguerebbe i debiti, mentre una piccolissima percentuale che non arriva al 5% (4,7%) li terrebbe 'sotto al materasso'.