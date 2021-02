Il sondaggio: Lega ancora primo partito, Pd cala

(Adnkronos)

Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, mentre il Pd registra un lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Giorgia Meloni in testa nella classifica sulla fiducia nei leader. Questo il risultato dell'ultime rilevazione Index-Research per Piazzapulita su La7.

Più in dettaglio, ecco come si posizionano i partiti questa settimana: Lega 24,4% (+0,4% in una settimana), Pd 19,4% (-0,2%), Fratelli d'Italia 16,5% (-0,1%), M5S 14,7% (+0,2%), Forza Italia 6,8% (+0,1), Azione 3,9% (+0,1%), Italia Viva stabile al 3,1%. Per quanto riguarda invece la fiducia nei leader, Meloni è prima con il 37%. Seguono Giuseppe Conte al 31%, Matteo Salvini al 29%, Nicola Zingaretti al 24%, Silvio Berlusconi al 18% e a pari merito con Luigi Di Maio, Carlo Calenda al 16% e Matteo Renzi all'11%.