Il Sottosegretario Perego di Cremnago al Defense & Security 2025

Dal 10 al 13 novembre a Bangkok si è svolto il summit Defense & Security 2025, tra le principali manifestazioni asiatiche dedicate a difesa e sicurezza, organizzata nell’ambito dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Per il Governo italiano, ha partecipato all’evento il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, su delega del Ministro Guido Crosetto, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Thailandia, Paolo Dionisi, unitamente a una nutrita rappresentanza di eccellenze industriali, tra cui Fincantieri, Leonardo, Beretta e altre. A margine dell’evento, il Sottosegretario alla Difesa ha avuto un incontro con il Ministro della Difesa thailandese, Nattapon Natpanich, nel corso del quale è stata ribadita la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, valorizzando la collaborazione industriale tra i due Paesi. “Un dialogo che si inserisce in un contesto geopolitico di crescente rilevanza dell’area dell’Indo-Pacifico. Questa cooperazione consolida la presenza italiana in una regione cruciale e apre nuove prospettive di sviluppo”, ha detto Perego di Cremnago.