circle x black
Cerca nel sito
 

Il Sottosegretario Perego di Cremnago al Defense & Security 2025

17 novembre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 10 al 13 novembre a Bangkok si è svolto il summit Defense & Security 2025, tra le principali manifestazioni asiatiche dedicate a difesa e sicurezza, organizzata nell’ambito dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Per il Governo italiano, ha partecipato all’evento il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, su delega del Ministro Guido Crosetto, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Thailandia, Paolo Dionisi, unitamente a una nutrita rappresentanza di eccellenze industriali, tra cui Fincantieri, Leonardo, Beretta e altre. A margine dell’evento, il Sottosegretario alla Difesa ha avuto un incontro con il Ministro della Difesa thailandese, Nattapon Natpanich, nel corso del quale è stata ribadita la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, valorizzando la collaborazione industriale tra i due Paesi. “Un dialogo che si inserisce in un contesto geopolitico di crescente rilevanza dell’area dell’Indo-Pacifico. Questa cooperazione consolida la presenza italiana in una regione cruciale e apre nuove prospettive di sviluppo”, ha detto Perego di Cremnago.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Defense & Security 2025 ASEAN Indo Pacifico Cooperazione industriale Difesa e sicurezza
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza