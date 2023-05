Il successo di ECOM DIGITALE di Aydin Vahabov: una realtà solida che offre competenze per avviarsi online e guadagnare

Dubai, 13 Aprile 2023. Aydin Vahabov è un giovane imprenditore esperto nella vendita di prodotti digitali nel settore e-commerce, punto di riferimento in Italia per moltissime persone che desiderano intraprendere il suo percorso professionale partendo da zero. Il lifestyle del lavoro è cambiato; si puo’ lavorare ovunque, non necessariamente in un ufficio, o dietro la scrivania, dedicando meno tempo alla propria professione e piu’ spazio alla qualità della propria vita.

Il successo di Ecom digitale di Aydin Vahabov, una realtà solida che offre competenze per avviarsi on line e iniziare a guadagnare e che in soli 2 anni ha aiutato oltre 2000 persone ad avviare il loro business di prodotti digitali.

Ecom digitale di Aydin Vahabov,: dove chi parte da zero nel mondo online è supportato a 360 gradi da veri esperti, perché diventare imprenditore digitale è oggi il sogno di molti.

“Le persone si stanno rendendo conto che la solita vita e la società nella quale si viene costretti a subire lo stress, a seguire un flusso di esistenza già segnato, scuola, laurea, lavoro, debiti, pensione, non è cio’ che vogliono.

Sono solo circoli viziosi; la gente vuole creare e vivere la libertà, quindi lavorare nell’on line e nel digitale, un settore cresciuto tanto negli ultimi anni; chi si butta prima ha la fetta di torta più grande rispetto a chi si butta dopo, lo dico sempre”- dice Aydin Vahabov

E’ facile iniziare un’ attività di questo tipo e avere tutti i mesi entrate costanti che dipendono solo dal proprio impegno e non da una paga fissa.

Il rischio come per tutti i prodotti digitali è basso, non ci sono anticipi, merce da comprare, o un negozio fisico da aprire”.

Tra i vip, molti collaborano con lui; “Fabrizio Corona, Andrea Damante, Enzuccio, Frank Gramuglia, Mattia Faraoni, Francesco Facchinetti, Pietro Tartaglione sono solo esempi; a volte collaborare con personaggi di questi ambienti è difficile, non lo fanno con chiunque, ma avendo testato il nostro metodo e i risultati e l’aiuto che diamo a chi parte da zero e si avvia all’on line, hanno deciso di parlare dei nostri servizi nei loro profili social essendo stati alcuni nostri studenti”- continua Vahabov

“Per quanto riguarda i corsi, una volta che si entra non è mai lasciati soli; si hanno tutti gli strumenti per studiare, iniziare e essere seguito dalla a alla z , parlare con le persone, i coach e i manager dell’azienda, che li seguono ogni giorno prenotando un numero illimitato di consulenze, comprendenti la parte teorica e quella pratica per avviare un negozio on line di prodotti digitali. È necessario scegliere il metodo e le persone giuste da seguire; l’on line propina di tutto e di più e la bravura è identificare il metodo giusto. A volte sono necessari grandi capitali o esperienza informatica.

Invece bisogna seguire chi ha esperienza e ha ottenuto risultati e li fa ottenere agli altri.

Consigliamo di partire con prodotti digitali per chi parte da zero con il nostro metodo, che è unico e spiegato in Italia solo da noi”.

Con la società di Vahabov collaborano molti influencer; “Non li selezioniamo solo noi, ma c’è un passaparola sulla nostra reputazione e spesso sono loro a chiederci collaborazioni in esclusiva sui loro profili social. Selezioniamo anche profili interessanti per i nostri percorsi e corsi, facciamo provare il servizio, generare entrate on line e poi poter parlare della loro esperienza con noi ”-conclude Vahabov

https://www.instagram.com/aydin_vahabov/

https://aydinvahabov.com/