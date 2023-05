Il successo nell'azienda moderna

Milano, 10 Maggio

SONNO, FLESSIBILITA’ ORARIA, AMBIENTE, queste alcune delle regole fondamentali per Christian Cinolo, coaching per lo Sviluppo Professionale e la Formazione Aziendale, che, insieme al suo team, ci guida tra le regole per avere successo nelle realtà aziendali moderne, create da giovani imprenditori, al passo con i tempi e con l’evoluzione della nostra società.

Il mondo del business è cambiato. E bisogna adeguarsi, a vantaggio di se stessi e delle proprie professionalità.

Nelle nuove aziende, dopo il periodo pandemico e post pandemico, è diventato molto più concreto e sostenibile, dare al proprio personale libertà di orari, agevolando il sonno, principio fondamentale ad un aumento della produttività del singolo, e una flessibilità oraria, cosa altrettanto importante per dare la possibilità a tutti di risparmiare e accumulare meno stress dovendo pensare, invece, di rispettare ogni genere di orario. Un’autonomia dell’agenda con un giusto equilibrio tra riposo e produttività lavorativa creano un ambiente di lavoro più sano e il tutto porta ad una diminuzione drastica del turnover.

GUADAGNI, CRESCITA non sono da sottovalutare.

Oggi tutto è più caro, più veloce, quindi diventa necessario verificare bene l’aspetto remunerativo e i benefit, e avere un’adeguata possibilità di carriera all’interno dell’azienda, che, insieme all’attenzione per l’ambiente, crea la possibilità di avere personale con tanta esperienza aziendale, maggiore velocità di manovra, e profitti più alti.

INVESTIMENTI:

Un’azienda per essere sostenibile, dovrà cercare di diversificare i propri business, in modo da avere basi più concrete per raggiungere la stabilità economica. L’obiettivo dev’essere quello di abbattere i dividendi per gli azionisti per i primi anni, cercando di reinvestire tutti gli utili, o comunque la maggior parte su innovazione, digitalizzazione e marketing. Come secondo step, poi, può diventare utile ed intelligente comprare anche asset da ristrutturare e/o già consolidati, ma tutto dipende dal potenziale economico e dalle persone coinvolte.

SPAZIO ALLE IDEE E ALLA DELEGA:

Oggi più che mai la squadra, il TEAM WORK, diventa parte essenziale della sostenibilità aziendale. La squadra viene prima del singolo, allo scopo di avere persone continuamente motivate, che si sentano parte integrante di un progetto, avendo obiettivi comuni da raggiungere con relativi KPI al raggiungimento o superamento E che legheranno sempre più il personale all’azienda.

Diventerà essenziale costituire team building di varie intensità, il mio consiglio è sempre quello di fare attività out-door, perchè la natura porta ad abbassare lo stress e rimodella gli equilibri vitali degli esseri umani. Ogni componente del team deve avere le proprie responsabilità; bisogna cercare di indurli alla creatività, che passa solo attraverso tanti errori, quindi incentiviamo le persone a sbagliare e a trovare soluzioni. La managerialità, la leadership, si è trasformata in coaching; bisogna portare le persone al raggiungimento dei propri scopi e a trovare da soli soluzioni a problematiche aziendali. Solo così si potrà costruire una macchina con un pilota automatico. Senza dimenticare che le persone meritevoli vanno premiate. Personalmente non sono propenso a elogi davanti a troppe persone, bisogna cercare di mantenere l’umiltà alla base dei valori lavorativi, perché tutti noi possiamo sempre migliorare. Prestiamo attenzione alla delega, perché senza il supporto ed il controllo diventa uno scarica barile, e così finireste per diventare inutili nel vostro ruolo. Dobbiamo delegare attività importantI.

