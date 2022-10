Il Super Bowl si fa sempre più cripto

Inaugurando una tendenza destinata a crescere nei prossimi mesi, con le aziende fintech ormai in prima linea nei grandi eventi sportivi, Limit Break, software house Web3 statunitense, ha recentemente annunciato di aver acquistato uno spazio pubblicitario da 6 milioni e mezzo di dollari in occasione dell’edizione 2023 del Super Bowl, la finale della massima serie di football americano. Per ogni azienda, la partnership con l’evento, tra i più popolari del Paese, rappresenta il culmine della popolarità, e garantisce impatti significativi sulle scelte dei consumatori.