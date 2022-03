Rubrica InterVenti

Giovedì 14 aprile, live ore 18.00

Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a “Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio”, giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00.

Con il Decreto “Antifrodi” prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l’originario testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti in “operazioni” che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l’esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le “nuove scadenze” per l’esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting).

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

