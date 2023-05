Il SUV Pininfarina vince il Green Good Sustainability Design Award

Il SUV Pininfarina conquista il prestigioso Green Good Sustainability Design Award.

Conferma l’impegno di Pininfarina verso la sostenibilità, un riconoscimento particolarmente ambito che mira a promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel design, premiando aziende, organizzazioni, governi, istituzioni e individui che lavorano per un futuro più sostenibile.

Il Green Good Sustainability Design Award è organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

La giuria del Green Good Sustainability Design Award ha prenotato lo studio della Pininfarina per via delle sue soluzioni innovative e sostenibile, i progetti vincitori hanno dimostrato la sua attenzione verso due concetti fondamentali: un modello di business sostenibile e una notevole riduzione dell’impatto sull’ambiente.

Il SUV a idrogeno Namx è rivoluzionario, è alimentato parzialmente da capsule rimovibili e rappresenta una soluzione avanzata e vincente nella mobilità a zero emissioni di carbonio. È dotata di un sistema di serbatoi asportabili ed è stata disegnata dalla Pininfarina in collaborazione con lo studio di Design De Lussac.

Un SUV che rappresenta un chiaro esempio di come l’idrogeno potrà in un futuro non molto lontano, essere utilizzato su larga scala come fonte energetica pulita ma anche sicura e che potrà aprire la strada verso altre soluzioni di mobilità sicuramente alternative a quella a combustione interna e all’elettrico tradizionale.

Akom è invece un progetto di ricerca volto al trasporto del caffè fatto in caso, dalla scelta della manutenzione allo smaltimento delle capsule, mira a riprodurre il metodo tradizionale del caffè concentrandosi sull’interazione e sul rispetto per l’ambiente.