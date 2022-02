Il SUV Tonale apre la strada all'elettrificazione di Alfa Romeo

E' stata svelata al mondo presso il museo Alfa Romeo di Arese la nuova Tonale. Pur rimanendo fedele al proprio DNA sportivo, con Tonale Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione. Destinato a un cliente giovane, metropolitano e dinamico, Tonale propone un design proiettato al futuro in cui si esaltano i nuovi canoni stilistici che rimarranno punti fermi nello sviluppo della nuova gamma Alfa Romeo.

Tra questi i cerchi a cinque fori, il cluster nel quadro strumenti "a cannocchiale", il volante sportivo a tre razze e i fari sinusoidali. Le dimensioni compatte del SUV (4,53x1,84x1,6 metri) racchiudono un design italiano e uno stile originale e moderno in una sintesi tra heritage e anticipazione del futuro. Ispirati alla storia racing di Alfa Romeo, gli interni sono concepiti in funzione del guidatore con tutti i comandi facilmente raggiungibili per un’esperienza di guida sicura e confortevole. In esclusiva mondiale su Tonale debutta la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), novità assoluta per il settore.

La vettura è collegata a un certificato digitale NFT basata sul concetto di "blockchain card", un registro digitale (secretato e non modificabile) sul quale vengono riportate le principali informazioni dell'auto. In base alla selezione del cliente l’NFT riporterà i dati sulla vita della vettura generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento, supportandone il valore residuo sul mercato dell’usato. Tra le principali novità di Tonale in tema di software e connettività, l’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa che renden ancora più semplice e ricca di comfort l’esperienza quotidiana. L’integrazione con Amazon è completa: grazie al "Secure Delivery Service" si può scegliere Tonale come luogo di consegna di pacchi in arrivo sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositarli all’interno della propria vettura in tutta sicurezza. Inoltre, è possibile essere costantemente aggiornati sullo status del veicolo da casa, conoscere il livello di carica e/o del carburante, ricercare i punti di interesse, acquisire l’ultima posizione dell'auto, mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte e molto altro. Tonale offre di serie un sistema di infotainment completamente nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti Over The Air garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Il sistema include uno schermo da 12,3", l’unità principale touchscreen da 10,25" e un'interfaccia multitasking che consente di avere tutto sotto controllo senza distogliere l’attenzione dalla strada garantendo un'0esperienza "smartphone like". Con una dimensione totale di 22.5" i due schermi Full TFT rappresentano il "best in class" nel segmento. Tecnologia anche al servizio della sicurezza e del comfort: guida autonoma di Livello 2 e nuovi sistemi ADAS che intervengono senza mai snaturare le sensazioni del guidatore, cui vengono lasciati il controllo e l’emozione di guida.

Tonale segna per Alfa Romeo il naturale ingresso nel mondo dell’elettrificazione ma, fedele all'attitudine del brand, definisce un paradigma: deve essere al servizio del Marchio e del suo DNA, con la missione di reinventare la sportività del XXI secolo. Due i livelli di elettrificazione, Hybrid e plug-in Hybrid: su Tonale esordisce il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusivo per Alfa Romeo. Il propulsore di 1,5 litri benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT e a un propulsore elettrico "P2" a 48 volt da 15 kW e 55 Nm capace di trasmettere motricità alle ruote anche quando il termico è spento. La trasmissione consente infatti di partire e muoversi in modalità elettrica alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio e in fase di veleggiamento.

Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV, sempre accoppiata con il cambio TCT a sette rapporti e motore elettrico P2. Il vertice delle prestazioni è garantito dalla variante plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che scatta da 0 a 100 km/h in 6"2 e offre un’autonomia puramente elettrica fino a 80 km nel ciclo urbano (oltre 60 in quello combinato). Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo Diesel di 1,6l da 130 CV e 320 Nm, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a sei marce TCT e alla trazione anteriore. Tonale introduce una nuova logica di gamma che rende più semplice la configurazione. Due gli allestimenti previsti - Super e Ti - ciascuno con una caratterizzazione ben definita. Super, la porta d'ingresso all’esperienza Alfa Romeo, può essere personalizzato con l’adozione del pack Sprint che include numerosi optional dalla connotazione sportiva, mentre l’allestimento Ti esalta le doti di eleganza e il carattere distintivo di Tonale e può essere arricchito con il pack Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

Il nuovo SUV è prodotto nel rinnovato stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), una delle realtà produttive più avanzate del Gruppo, su una linea di produzione rinnovata e dedicata al nuovo modello Alfa Romeo, con una moderna unità di assemblaggio creata appositamente. Nelle concessionarie, la Tonale arriverà verso la fine della primavera: il porte aperte di presentazione è fissato per il 4 giugno, giorno in cui inzieranno le consegne delle prime vetture ai clienti che l'avranno pre-ordinata