il Tatuato entra in ospedale e prova a dare una lettera a Berlusconi

È arrivato con cappuccio e occhiali da sole ed è entrato in ospedale per consegnare una lettera a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per un‘infezione polmonare. Sulla busta della lettera il nome che compare è Falco T. , ma lui si fa chiamare ''il Tatuato. Sono di Milano, di origini meridionali e fiero di esserlo''. Top secret il contenuto della missiva. "alla fine -dice- gli ho detto guarisci campione, scrivergli mi sembrava giusto. Nel 2000 mi sono arrivati dei soldi per la nascita di mia figlia. È una persona che rispetto ed è in grado di mantenere quello che dice. E‘ un grande, gli auguro di campare altri 100 anni. Volevo fargli capire che ci sono persone umili e povere che hanno rispetto di persone come queste che hanno creato un impero''.