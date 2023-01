Il Texas un nuovo porto sicuro per le criptovalute?

In un momento di grande crisi per i mercati digitali, il Texas scommette su Bitcoin. La criptovaluta più famosa del mondo sarà infatti accettata per il finanziamento degli investimenti statali. A riportarlo è un report preparato da alcuni tecnici per le autorità di Austin, che si confermano tra le più aperte in tutti gli Stati Uniti in materia di tecnologie del Web3, con molti operatori del settore che hanno scelto il caldo del Texas per difendersi dal gelo di una depressione che sembra non avere fine.