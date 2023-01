Il tocco di Midas… per la tua casa in rendita

Dubai, 27 gennaio 2023. Federico Sanna e Marco Piras sono due giovani sardi DOC – rispettivamente 28 e 22 anni - che dal 2021 hanno lanciato il business degli affitti brevi, permettendo al proprietario di un immobile di dare in gestione la locazione della sua proprietà, passando dal periodo lungo all’ affitto anche di pochi giorni, generando guadagni esponenziali a “zero pensieri”!

Come spiega Sanna “trattiamo il settore degli affitti brevi, in modo innovativo. L’ attività è iniziata a partire dalla nostra conoscenza, 2 anni fa, quando, durante la stagione invernale, ho soggiornato in una struttura sarda. Ho fatto due chiacchiere con il proprietario, Marco, appunto, e ci siamo trovati subito, capendo che insieme potevamo fare grandi cose. A cena, una sera della mia vacanza, abbiamo colloquiato di quanto il mio background di oltre 10 anni nel Digital Marketing e nelle vendite potesse andare a braccetto con la sua attività.

Marco già gestiva a distanza le proprietà di famiglia, 2 abitazioni, acquisendo una percentuale sui ricavi generati dalle strutture. Due immobili sempre “pieni” e a disposizione degli utenti! Subito mi sono detto: perché non allargare il business degli affitti ad altri immobili e pensare a soggiorni brevi? Marco è stato subito entusiasta della proposta e così, dalla gestione locale, siamo passati, a due anni di tempo, a gestire e acquisire 48 case a distanza in diverse regioni di Italia (Sardegna, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Lombardia ecc.) ma anche a livello internazionale, ossia a Budapest e in Montenegro, dove la nostra società ha sede.

Abbiamo iniziato localmente, nella nostra splendida Sardegna, con chiamate “a freddo” a strutture e immobili sui quali avevamo condotto analisi di mercato per capire quali fossero quelli più interessanti da trattare e quali le zone migliori, tramite software specifici che prendessero in considerazione il fatturato passato degli edifici e che potessero realizzare previsionali di guadagno realistici.”

A quelli più allettanti, veniva proposto il passaggio da un affitto lungo ad affitti brevi. Giornalmente, settimanalmente, mensilmente… da 200/300 euro al giorno fino ad immobili riusciti a “piazzare” sul mercato anche a 2800 euro al dì!

“Oggi, lavoriamo con i portali più conosciuti come Booking, Airbnb e Vrbo, sviluppando nel tempo diverse strategie di successo sia riguardo il ranking dell’ annuncio sia riguardo i prezzi, con l’ utilizzo dei nostri software, che ci hanno permesso di ottenere sempre più prenotazioni.”

Una società di questo tipo ha dalla sua parte, intanto, il connubio tra due settori altamente complementari.

“Siamo due giovani imprenditori che hanno grandi competenze nell’ hospitality management e nel sales management. Marco viene da una famiglia di albergatori, lo zio è proprietario di uno degli Hotel più grandi e lussuosi della Sardegna, e anche i genitori possiedono una struttura ricettiva.

La sua esperienza in management alberghiero dunque è elevata. A fianco, poi, il mio sapere ultradecennale nel marketing e nelle vendite e, non meno importante, la nostra onestà e schiettezza.

Ci occupiamo di tutta la gestione dell’ affitto a 360 gradi: da quando il proprietario ci consegna le chiavi, la sua unica preoccupazione è solo quella di “guadagnare”!! Zero “beghe”. Sappiamo bene che la maggior parte delle persone che possiede un immobile e vuole darlo in affitto, non vuole “rogne”: con Midas, può dormire sogni tranquilli!

Siamo noi a occuparci di tutto. Che si tratti di una villa, un appartamento, un monocale, uno studio, teniamo l’ immobile in modo maniacale. Gestiamo la selezione degli ospiti, ci occupiamo del check in e check out, affidiamo incarichi a imprese di pulizie competenti e specializzate… siamo sempre noi ad interfacciarci con l’ ospite in caso di problemi.

Inoltre, facciamo anche consulenze private e personalizzate per poter proporre migliorie alla struttura e possibili ulteriori nuovi investimenti. Aiutiamo poi gli imprenditori ad investire in immobili in Italia e all’estero in zone strategiche da poi mettere in rendita con gli affitti brevi.

Non solo. Facciamo anche “scuola”. Abbiamo una parte di Education Company, con alcune affiliazioni a cui trasferiamo in nostro know - how (senza assolutamente vendere corsi), in cambio di una fee di ingresso e di una percentuale sulle case che aiutiamo a vendere. Insegnare il nostro metodo con successo ci sta particolarmente a cuore: in questi mesi abbiamo formato oltre 50 studenti e molti di questi stanno avendo grandi risultati in termini di acquisti di appartamenti e relativi guadagni.

Il nostro lavoro è ben documentato nei profili social privati, soprattutto Instagram (marcop.midas https://www.instagram.com/marcop.midas/; fede.midas https://www.instagram.com/fede.midas/ ) dove abbiamo crescente visibilità ogni giorno e dove si possono trovare recensioni e video recensioni da parte dei nostri allievi circa i successi del percorso di affiliazione intrapreso con noi!”

Insomma, un business, quello degli affitti brevi, in decisa crescita: Midas si configura una garanzia per tutti coloro che vogliono passare dalla gestione della locazione di un immobile a lungo termine verso quella a breve termine, anche giornaliera. “Senza pensieri” per il proprietario, che ne affida alla società la completa gestione in tutta sicurezza e tranquillità, e con guadagni esponenziali assicurati, per immobili - di pregio e non - che meritano sicuramente una marcia in più!

https://www.instagram.com/fede.midas/

Mob: 3472509502