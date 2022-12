Il Torino perde Singo, l'Inter cerca un portiere ed il Milan aspetta Calabria

Infortunio Singo, c'è il comunicato ufficiale.



Guai in arrivo per Ivan Juric. Il club granata è al lavoro al Filadelfia in vista della ripresa del campionato di Serie A. Tutti presenti tranne Singo. Il motivo? Il giocatore è alle prese con un infortunio da non sottovalutare che preoccupa anche i fantallenatori. Al momento non è ancora stata comunicata la tabella di marcia per il rientro in campo, ma la sensazione e la casistica di questo tipo di infortuni suggeriscono che il giocatore dovrebbe farcela in vista della ripresa del campionato.



Dal sito del Torino: Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’esterno granata hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.Argentina, prosegue il recupero di Di Maria. Interessa la Nazionale, ma anche la Juventus e i fantallenatori che aspettano una sua ripresa. Prosegue nel migliore dei modi il processo di recupero di Angel Di Maria, neanche subentrato negli ottavi di finale contro l'Australia. Un risentimento muscolare accusato contro la Polonia gli ha impedito di essere a disposizione di Scaloni per la sfida di sabato sera, ma per il match di venerdì con l'Olanda non dovrebbero invece esserci problemi.

Le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno e la conferma è arrivata anche ieri, quando è stato l’unico giocatore dell’Argentina ad allenarsi nonostante fosse previsto un giorno di riposo.

Portiere Inter, Sommer si candida per il dopo Handanovic

L'Inter di Steven Zhang potrebbe regalare qualche sorpresa ai tifosi già durante il calciomercato invernale. Il club nerazzurro è al lavoro per rinforzare la rosa: la lista dei desideri di Marotta ed Inzaghi resta piuttosto folta. Su di essa c'è anche il nome di Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach messosi in mostra ai Mondiali in Qatar con la Svizzera.

Serve, per la prossima stagione, un sostituto di Handanovic, che a prescindere da quello che sarà il ruolo nella stagione in corso del capitano nerazzurro, lascerà un vuoto numerico il prossimo anno. Sommer, in questo caso, si candiderebbe a vice Onana.



Il Milan è pronto a riabbracciare Calabria.



Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda il recupero di Davide Calabria. Per il capitano rossonero, assente dall'1 ottobre per una lesione al bicipite femorale della coscia destra e con alle spalle un'assenza di oltre due mesi prevista al momento della diagnosi, si avvicina il momento del rientro in gruppo.



Il Milan ha programmato il ritiro invernale dall'11 al 20 dicembre, approfittando della presenza a Dubai per partecipare anche a diversi eventi commerciali. Nei prossimi giorni, Calabria si unirà così al resto dei compagni.



Fantacalcio.it per Adnkronos