Il traffico urbano si sposta a mezz'aria e in gallerie ultraveloci

Il traffico sempre più congestionato è alla ricerca di soluzioni hi-tech per rendere la vita nelle grandi città più sostenibile. Prima dello stop forzato della pandemia gli ingorghi “costavano” all’Europa 100 miliardi di euro l’anno, negli Stati Uniti il prezzo della perdita di produttività dovuta al traffico si attestava sugli 88 miliardi di dollari nel 2019.

Abbiamo visto spuntare ovunque monopattini, bici e scooter a noleggio, prenotabili via app e attivabili con QR code per diminuire le auto circolanti. Oppure c’è chi ha proposto semafori basarti su intelligenza artificiale e machine learning come quelli dell’austriaca TrafficCom, che grazie a veicoli connessi e sensori su strada aggiustano in tempo reale il flusso dei veicoli in modo da ridurre il rischio di ingorghi - già in via di sperimentazione a Buenos Aires, Madrid e Mumbai. Anche i mezzi pubblici di superficie non sono una soluzione valida, dato che vanno a ridurre solo marginalmente il traffico di auto e in assenza di una rete completa di corsie preferenziali sono soggetti agli ingorghi allo stesso modo. Costruire trasporti sotterranei è spesso lungo e problematico e sempre estremamente costoso (intorno ai 150 milioni di dollari per chilometro di metropolitana in media, ma in città complesse come New York e Los Angeles può aumentare in modo esponenziale).

L’azienda Bielorussa uSky, sta sperimentando un nuovo mezzo che si propone come la soluzione del futuro, e che viaggerà sospeso a mezz’aria. Si tratta di capsule (“Sky pods”) che si agganciano a una rete di rotaie di acciaio sospese, ma che a differenza di una funicolare sono a guida autonoma, indipendenti l’una dall’altra: cabine diverse viaggiano a diverse velocità, sia per il trasporto passeggeri che come cargo per le merci. Mini veicoli elettrici dotati di ogni comfort, con interni lussuosi a quattro posti, che potranno, da quanto dichiarano i produttori, viaggiare fino a 150 km/h. USky ha inaugurato una linea di prova lunga 400 metri a Sharjah, che con 1,3 milioni di abitanti è la terza città più popolosa degli Emirati Arabi. Entro la fine dell'anno la uSky Transport prevede di costruire un’altra rete più lunga, 2,4 chilometri, per iniziare a testarne il reale potenziale, in cui le capsule potrebbero circolare a una velocità leggermente superiore rispetto alla pista di prova. La compagnia ha anche ricevuto l'approvazione per costruire una linea intorno alla città costiera di Khor Fakkan. Promettono anche costi concorrenziali, intorno a i 10 milioni di dollari a chilometro, con un utilizzo inferiore di materiali e un maggior rispetto per l’ambiente.

Intanto avanzano, anche se lentamente, i lavori della Boring Company, l’azienda di Elon Musk che costruisce tunnel ad alta velocità per dirottare il traffico sottoterra. La presentazione della nuova arteria stradale di Las Vegas non ha convinto nella sua prima presentazione, con veicoli molto più lenti delle aspettative e non a guida autonoma come promesso ma muniti di autista. Musk però ha incassato nel frattempo il primo via libera da Fort Lauderdale, in Florida, per collegare in modo veloce ed ecologico la città alla spiaggia. Due miglia e mezza (circa 4 chilometri) con un costo tra i 30 e i 60 milioni di dollari. Se tutto procede, il costo se lo sobbarcherà la compagnia in attesa che la città raccolga i fondi necessari, in modo da non subire rallentamenti. Gli specialisti che hanno analizzato il prospetto dei costi sono rimasti colpiti dall’economicità di un progetto di tale portata. Lo stesso Musk, svelando il primo tunnel pilota nel 2018, aveva ammesso che il problema maggiore per una diffusione su larga scala era il costo degli scavi. Se le promesse fatte a Fort Lauderdale saranno mantenute, vorrà dire che Musk è riuscito a trovare il modo per aggirare anche questo ostacolo.