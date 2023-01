Il valore del made in Italy nel commercio globale

Le eccellenze produttive made in Italy sono sempre molto richieste a livello mondiale e il nostro Paese continua ad avere un ruolo importante nello scenario del commercio globale. In particolar modo l'Italia è tra i principali Paesi esportatori di macchinari industriali, medicinali, automobili, food & beverage e abbigliamento. Nella graduatoria generale del 2020 siamo all'ottavo posto per le esportazioni complessive, che generano il 2,9% dell'export mondiale, mentre per le importazioni siamo all'undicesimo posto nel mondo con il 2,4% dell'import complessivo. Il valore dell'interscambio totale generato nel 2021 dal nostro Paese è di 1.001 miliardi di euro con circa 521 miliardi di export e 480 miliardi di import. Partendo dall'osservazione di questi e altri dati resi disponibili da diverse fonti, Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno tracciato un quadro della situazione attuale e degli ultimi anni dei flussi commerciali e delle attività internazionali delle imprese italiane, con un focus ulteriore sui prodotti made in Italy più richiesti all'estero. Dall'analisi emerge ad esempio che oltre la metà dei prodotti italiani sono esportati nei Paesi UE, che l'Italia è terza in Europa per valore commerciale delle esportazioni, che il settore trainante del nostro export è quello dei macchinari e che pasta, pane e vino sono i prodotti agroalimentari maggiormente richiesti all'estero. Per ulteriori dati e approfondimenti sul tema import export a questo link trovate un nostro precedente articolo.

Expleo Insight