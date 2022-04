Manageritalia Veneto e Ciset avviano un tavolo di dialogo con tutta la filiera per definire gli impegni concreti che la regione più turistica d’Italia deve attuare in vista dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026. Una nuova progettualità rivolta al settore turistico che avrà come obiettivo quello di creare attrattività verso i giovani, stimolare la formazione di figure professionali adeguate alle nuove sfide e sostenere le imprese.