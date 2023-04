Il Veneto, regione di enologia e paesaggi inconfondibili

Sono tantissime le anime del Veneto, dalle maestose Dolomiti nel bellunese a un’indiscussa capitale del vino come Verona e la Valpolicella passando per la Marca Trevigiana e le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio Unesco, Venezia e la sua assoluta unicità, Padova e i colli Euganei con le loro forme inconfondibili, Vicenza, il verde dei Colli Berici e le magnifiche ville palladiane. Ancora, la silenziosa bellezza naturale del delta del Po nella provincia di Rovigo. Tanta storia da conoscere attraverso i secoli, ma anche dai racconti di uomini e donne che giorno per giorno la scrivono. E poi i suoi paesaggi, di vigneti che prima da uve e poi da vini diventano espressioni peculiari note in tutto il mondo, ma anche molti prodotti che vanno dal riso - soprattutto alcuni grandi Vialone Nano – a un radicchio unico, alle piccole produzioni di grandi formaggi come il Monte Veronese Dop che proviene da soli nove caseifici. Una terra alla quale non manca proprio nulla. Sullo stesso piano è la ristorazione, ricca di stimoli interessanti, tanto da rendere complessa la sintesi che proveremo a fare qui per questioni di spazio, escludendo ad esempio le località turistiche che meritano uno spazio a parte. La scelta punta quindi su storicità e originalità dei luoghi, oltre che naturalmente sulla ricchezza della proposta enologica.

