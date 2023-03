Appena inaugurata a Seriate (BG), ospite delle sale del Palazzo comunale, “La segreta mania. Giovanni Verga fotografo”, la mostra che racconta la passione dell'autore de “I Malavoglia” per la fotografia. L’evento, che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per “Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”, è organizzato e promosso da Fondazione 3M - ETS, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate, e con ASAV, Associazione Seriatese Arti Visive.