Il Volkswagen Group guida un gruppo di ricerca sul riciclo multiplo delle batterie

Per la prima volta un gruppo di ricerca guidato dal Gruppo Volkswagen lavorerà sul riciclo multiplo delle batterie. I partner della comunità industriale e scientifica intendono dimostrare che i componenti più preziosi delle batterie da trazione possono essere recuperati e riutilizzati più volte consecutivamente mediante il riciclo. Il consorzio di ricerca HVBatCycle ha l'obiettivo di mantenere in un ciclo chiuso i metalli del catodo, l'elettrolita e la grafite in modo continuo.

Guidati dal gruppo Volkswagen, Taniobis, J. Schmalz e Viscom collaboreranno per tre anni con i ricercatori delle Università Tecniche di Aquisgrana e Braunschweig e dell'Istituto Fraunhofer per l’Ingegneria delle Superfici e dei Film sottili per studiare e sviluppare i processi necessari. Il progetto è finanziato dal Ministero Federale dell'Economia e dell'Energia tedesco. L'obiettivo è il recupero costante di materiali preziosi per aumentare la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento.