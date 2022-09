Il whisky Jack Daniel’s pronto allo sbarco nel Web3

Jack Daniel’s, colosso americano del whisky fondato nel 1866 e tra i leader del settore, ha recentemente annunciato lo sbarco nel metaverso, grazie ad un’inedita collezione NFT. Il marchio Jack Daniel’s non solo è legato al superalcolico, ma rappresenta un vero e proprio simbolo dell’american way of life, con straordinarie conseguenze e potenzialità sul piano commerciale e del marketing. La distilleria statunitense non è la prima del comparto a digitalizzare la propria offerta: qualche settimana fa, anche la scozzese Johnnie Walker aveva comunicato l’approdo nel Web3.