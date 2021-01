Ilaria Capua: "Vaccino covid a insegnanti ora non priorità"

"Non credo che in questo momento sia prioritario vaccinare gli insegnanti, non sono quelli che vanno a finire in ospedale. In ospedale ci vanno altre persone. La priorità è tenere le persone fuori dagli ospedali, che devono riprendere la loro attività normale". Sono le parole della professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, che a Di Martedì risponde ad una domanda sulla vaccinazione contro il covid.