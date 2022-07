Ileana Sciarra, la giornalista Adnkronos che ha vinto il premio Biagio Agnes

Ileana Sciarra nasce a Pescara, in un borgo di pescatori. Studia a Roma dove si laurea all’università la Sapienza con una tesi sperimentale sul ‘Coverage mediatico della seconda guerra del Golfo’ raccontata dal Tg1. Per scrivere la sua tesi di laurea ottiene, sotto la direzione di Clemente Mimun, uno stage di 5 settimane, ma resta nel telegiornale della Rete ammiraglia Rai quasi quattro mesi, in forza alla redazione cronaca prima e esteri poi.

Dopo la laurea si trasferisce a Milano dove inizia la sua ‘avventura’ all’Adnkronos, occupandosi di Borsa, economia e finanza, cronaca e giudiziaria, politica locale. Prima da stagista e poi con il suo primo contratto da giornalista. Subito arriva il praticantato, a Roma, nella redazione di Adnkronos Salute. Si occupa di medicina e soprattutto di malasanità. Firma inchieste sulle storture e le disfunzioni del Servizio sanitario nazionale. E' la prima cronista a procurarsi le radiografie di Stefano Cucchi, quando il caso Cucchi non è ancora diventato uno scandalo nazionale.

Nel 2011 passa alla redazione politica e diventa giornalista parlamentare con la qualifica di vicecaposervizio. Si occupa inizialmente di Lega Nord -dando per prima la notizie delle dimissioni di Umberto Bossi da segretario del Carroccio - poi inizia a scrivere e raccontare l’ascesa del M5S ancor prima dell’approdo del Movimento in Parlamento. Quando i 5 Stelle entrano nelle istituzioni, si 'imbuca' nelle prime riunioni e assemblee di deputati e senatori grillini, riportando quel che accade dentro la 'pancia' di un Movimento entrato nel corpo vivo delle istituzioni. Scopre la 'parentopoli' nel partito di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, riporta della riunione in cui Casaleggio, prima di morire, indicò ai fedelissimi la strada da seguire.

Con la vittoria dei 5 Stelle alle elezioni politiche, passa a Palazzo Chigi dove inizia ad occuparsi del governo. Prima il Conte I, poi il Conte II, dunque l’avvento dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Racconta la pandemia anticipando la notizia del lockdown in cui sta per precipitare il Paese ed è la prima cronista a 'battere' la notizia del prima vittima per Covid in Italia con un flash d'agenzia destinato ad entrare nella storia del Paese.