iLMeteo.it diventa una canzone

iLMeteo.it debutta nel mondo delle hit musicali. Quale migliore occasione se non la collaborazione all’interno del videoclip del singolo "Meteo", la nuova canzone di Emanuele Aloia, cantante torinese classe 1998 che negli ultimi due anni ha scalato le classifiche e dominato i social con i suoi singoli "Girasoli", "Il bacio di Klimt", "L’urlo di Munch".

Il sito meteo più amato dagli italiani, con 6 milioni di utenti medi al giorno e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, sceglie così la musica per incontrare il target della Generazione Z. Secondo una ricerca Doxa per iLMeteo.it, il 42% dei giovani fra i 18 e i 24 anni si informa sulle previsioni meteo dai canali de iLMeteo.it e il 27% di loro lo considera il sito di riferimento. "In questi anni siamo riusciti a diventare un canale di consultazione trasversale capace di parlare a tutti gli italiani, complice anche il nostro approccio pop e previsioni sempre più puntuali - dice Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it - Oggi con questa operazione vogliamo dare seguito a quel dialogo che intratteniamo con il pubblico più giovane, che ci spinge a investire sulle nuove tecnologie e a innovare le forme e i modi di comunicazione".

"È un grande piacere per me aver realizzato il videoclip del mio singolo "Meteo" insieme a iLMeteo.it - ha detto Emanuele Aloia. "Il giorno dell’uscita del mio singolo, tra i vari commenti c'era anche quello de iLMeteo.it, cosa che ha suscitato grande divertimento e interazione tra i miei follower per il collegamento che c’è con il titolo del mio brano. Penso proprio che le cose che nascono in modo così naturale siano le più belle ed è per questo che, da quel commento, abbiamo deciso di realizzare qualcosa insieme".

Il videoclip di "Meteo" è realizzato dalla Sunflower. L’app de iLMeteo.it compare in apertura e chiusura del video sul refrain "Cambiavi umore come il meteo, senza avviso".