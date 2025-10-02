1inch attua un rebranding per riflettere la missione più ampia che unisce DeFi e finanza globale

DUBAI, EAU, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, il principale ecosistema DeFI, ha attuato un rebranding, svelando una nuova identità visiva e di messaggio al Token2049 di Singapore, nonché un nuovo URL: 1inch.com. Il cambiamento riflette la crescita del progetto, consolidandone il ruolo di fornitore di infrastrutture DeFi di base, focalizzato sull'integrazione del settore e sulla sua connessione con le istituzioni e i sistemi finanziari tradizionali.

Questo rebranding costituisce l'ultima fase nella mission di 1inch – semplificare la DeFi e prepararla all'adozione di massa. Dall'aggregazione DEX agli scambi basati sugli intenti, fino al cross-chain integrato, ogni iniziativa intrapresa da 1inch ha migliorato l'esperienza utente. Ora, con un design radicalmente semplificato, interfacce più chiare e prodotti ottimizzati, il progetto offre accesso ancora più intuitivo allo spazio DeFi sia per i comuni utenti sia per i partner istituzionali.

L'espansione del modello 1inch SaaS significa che la sua innovativa tecnologia non-custodiale è ora ampiamente integrata nel settore, con importanti attori come Binance, Coinbase, Ledger, MetaMask, Trust Wallet e altri che contano sulla tecnologia 1inch per effettuare gli swap.

Ciò si riflette nel messaggio con cui viene lanciato il nuovo marchio: andiamo avanti come 1".

Il design, il messaggio e la strategia di prodotto 1inch ora rispecchiano la vera portata e responsabilità della piattaforma: al servizio sia degli utenti finali sia dei partner B2B, con la stessa attenzione a prestazioni, fiducia e innovazione.

Spiega Sergej Kunz, co-fondatore di 1inch: "Presto la DeFi sarà indistinguibile dalla finanza tradizionale, ma questo non significa centralizzazione, bensì che gli utenti e i sistemi finanziari tradizionali entreranno a far parte della blockchain. Il rebranding di 1inch segnala maturità, ma non un cambiamento nella mission. Il nostro focus rimane sulla creazione di soluzioni auto-custodiali e sull'unione delle blockchain, dei protocolli, dei progetti e delle persone che compongono questo spazio, per liberarne l'intero potenziale".

Commenta Anton Bukov, co-fondatore di 1inch: "1inch e la DeFi in generale hanno dimostrato la capacità di creare un sistema finanziario più trasparente, efficiente e accessibile a livello globale. Ora è il momento di estendere responsabilmente questa base a un pubblico più ampio, portando più risorse e utenti sulla blockchain per trarne vantaggio".

La nuova identità visiva di 1inch è progettata per riflettere semplicità, raffinatezza e maturità: la semplicità di un prodotto che "semplicemente funziona", senza intralciare durante l'utilizzo; la complessità della tecnologia avanzata che rende tutto questo possibile rimanendo invisibile; e la maturità di uno dei progetti base della DeFi, ora la tecnologia più avanzata del settore in termini di integrazione, gestione del rischio e partnership con istituzioni sempre più grandi. Grazie ai protocolli 1inch che forniscono l'infrastruttura per gran parte della DeFi, il marchio parla con autorevolezza senza bisogno di alzare la voce.

Naturalmente il nome iconico rimane. È stato ispirato dal leggendario pugno da 1 pollice (1 inch) di Bruce Lee, un movimento basato su precisione, coordinazione ed economia. Questa filosofia ha plasmato le fasi iniziali di 1inch: collegando più fonti di liquidità con un'efficienza senza precedenti, per offrire agli utenti i migliori tassi di swap di criptovalute possibili.

La DeFi di oggi (e di domani) richiede di più. Quindi, per affrontare le nuove sfide del settore delle criptovalute, 1inch ha assunto un ruolo più importante: un elemento unificatore di un ambiente in rapida espansione e spesso frammentato.

Capire l'obiettivo di 1inch

Quando la DeFi funziona all'unisono, tutti vincono. E 1inch è qui per far sì che ciò accada, plasmando le condizioni per il prossimo capitolo della DeFi:

1. Unificare uno spazio frammentato

La crescita della DeFi ha portato con sé un'incredibile diversità, ma anche complessità. Blockchain, protocolli e strumenti diversi non sempre funzionano insieme. Offrendo soluzioni cross-chain, 1inch sta creando il tessuto connettivo che le fa funzionare come un tutt'uno.

2. Equilibrare libertà e connessione

L'autocustodia è il fondamento della DeFi. Ma la libertà è amplificata quando è abbinata alla connessione – quando le risorse, gli strumenti e le opportunità sono tutti parte di un ambiente fluido e interoperabile. Il nuovo marchio 1inch riflette questo equilibrio.

3. Portare a un livello superiore la sicurezza e la fiducia

Nell'ambito della sua trasformazione, 1inch sta ottenendo le certificazioni ISO 27001 e SOC 2 – standard riconosciuti a livello mondiale per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Questa iniziativa evidenzia l'impegno di 1inch verso i massimi livelli di sicurezza e gestione del rischio, garantendo che soddisfi i rigorosi requisiti degli operatori istituzionali. Aderendo a questi standard, 1inch rafforza la sua posizione di partner affidabile per grandi aziende e imprese, aprendo la strada a collaborazioni più profonde e a una più ampia adozione del suo ecosistema.

4. Elevare l'esperienza

Un'esperienza utente integrata non nasce per caso. È il risultato di una profonda integrazione, di una progettazione che mette al primo posto la sicurezza e di un'ottimizzazione delle prestazioni. Ciò significa:

Il rebranding di 1inch segna non solo una trasformazione visiva, ma anche una nuova fase nel percorso dell'azienda. Con un'identità matura, standard di sicurezza rafforzati e una visione di partnership più ampie, 1inch è pronta a raggiungere nuove vette. Questa evoluzione rispecchia sia la nostra origine sia la meta verso cui procediamo: plasmare insieme il futuro della DeFi.

Informazioni su 1inch

1inch accelera la finanza decentralizzata con un'esperienza di trading di criptovalute integrata per 25 milioni di utenti. Oltre a essere la principale piattaforma per scambi di token efficienti e a basso costo con 500 milioni di dollari in scambi giornalieri, 1inch offre una gamma di strumenti innovativi – un portafoglio auto-custodiale sicuro, un tracker di portafoglio per la gestione di asset digitali, un portale per sviluppatori per sfruttare la sua tecnologia all'avanguardia e persino una carta di debito per una facile spesa in criptovalute. Grazie all'innovazione continua, 1inch semplifica la DeFi per tutti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785595/1inch_brending_pr.jpg

