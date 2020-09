Suning Finance riceve il rating AAA per il credito domestico

NANJING, Cina, 21 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- in data 14 febbraio, Suning Finance è entrata per la prima volta nei ranghi del più alto rating al credito domestico. Il suo rating di credito di lungo termine è stato determinato come AAA, e la sua prospettiva del rating designata "stabile". Attualmente, solo 52 imprese private in tutto il paese hanno ricevuto il rating AAA. Ciò significa che Suning Finance ha ottenuto lo stesso rating del credito delle grandi banche commerciali statali e delle banche commerciali nazionali che sono società per azioni.

Riguardo a questa decisione, United Credit ritiene che Suning Finance abbia un forte supporto dall'azionista e robustezza di capitale. Dopo anni di sviluppo, ha ora attuato una struttura finanziaria principale di business diversificata, potendo contare sui vantaggi di risorse dell'ecosistema Suning e sul profilo omni-canale dell'integrazione O2O. La mole di business finanziario e i ricavi hanno continuato a crescere rapidamente.

Come pioniera della finanza online-to-offline (O2O) in Cina, Suning Finance è posizionata come società di tecnofinanza con integrazione e sviluppo O2O. Ha sempre sposato e praticato il modello di sviluppo di "scenario finanza + tecnofinanza = finanza inclusiva", focalizzandosi sui core business "5 + 1" di finanza di supply chain, commerciale, di consumo, pagamenti, gestione patrimoniale ed export di tecnofinanza.

Nel 2019, Suning Finance ha completato con successo il round C di decine di miliardi in finanziamenti, la valutazione post-investimento ha raggiunto i 56 miliardi, il volume delle transazioni ha superato la soglia del trilione per tre anni consecutivi, e il numero di clienti attivi ha ecceduto i 70 milioni. Il codice a scansione offline quotidiano di Suning Pay ha raggiunto le 100.000 transazioni, l'investimento finanziario in supply chain ha superato i 100 miliardi. Ha anche ottenuto con successo due prestiti sindacati internazionali, e successivamente emesso 6 fasi di finanza supply chain ABS e 1 fase di finanza consumer ABS, che dimostrano pienamente che le capacità di business di Suning Finance, la sua qualità degli asset e reputazione sul mercato sono state ampiamente riconosciute da istituti finanziari nazionali ed esteri.

Sulla base del caposaldo 'la tecnologia finanziaria innovativa guida lo sviluppo', Suning Finance continua a migliorare le sue capacità tecnologiche, specialmente le tecnologie block chain da applicare a molti scenari, come condivisione dati, pagamenti, mutui e BaaS. In futuro, Suning Finance continuerà a fornire servizi finanziari premium e ad operare sotto il concetto di integrità, stabilità e discrezione per diventare una società di servizi finanziari onnicomprensiva affidabile e largamente influente.