La logistica automatizzata senza personale di Suning supera la supply chain tradizionale

NANJING, Cina, 5 marzo 2020 /PRNewswire/ -- nel dicembre 2019, è stato scoperto il primo caso di coronavirus. L'epidemia ha colpito molti settori, in particolare quello logistico. Tuttavia, le sfide e le opportunità coesistono; produzione smart e distribuzione automatizzata senza personale hanno mostrato un forte potenziale di crescita.

Durante l'epidemia, logistica e distribuzione sono cresciute sensibilmente sotto la catalisi della "regola di auto-isolamento". Secondo i dati di consumo su vasta scala nella prevenzione dell'epidemia pubblicati da Suning, il volume degli ordini in Cina per i Suning Convenience Stores è aumentato del 419,6% anno su anno, e il volume di "ordina online e ritira in negozio" del Food Market di Suning è salito di oltre il 655%.

Nell'epidemia, ogni immobile residenziale ha esercitato un certo livello di "blocco", e la tradizionale "distribuzione senza contatto" non può soddisfare la situazione attuale. I vantaggi della tecnologia senza personale sono rilevanti, tali da poter migliorare l'efficienza del trasferimento tra i magazzini logistici e i consumatori. Di conseguenza, la logistica senza operatore può accelerare il suo sviluppo anche dopo l'epidemia.

La logistica automatizzata senza operatore descrive il suo processo operativo da quando i pacchi partono dal magazzino senza personale, vengono trasportati rapidamente via terra al centro di distribuzione con un camion senza conducente, poi nell'ultimo miglio sono consegnati a destinazione da un carrello automatico o drone.

Attualmente, l'apparecchiatura intelligente e i robot del magazzino senza personale di Suning sono governati dal sistema di controllo intelligente di magazzino sviluppato autonomamente chiamato "Compass", che gestisce le merci dalla merce stessa allo stoccaggio, il riassortimento, il prelievo, l'imballaggio e l'etichettatura fino allo smistamento finale, e l'intero processo è automatizzato senza personale e in modo efficiente.

Nel magazzino automatizzato di Suning, i carrelli elevatori senza conducente possono utilizzare la tecnologia di navigazione visiva per caricare accuratamente le merci, quindi il robot AGV trasporta la merce al braccio meccanico dell'area di prelievo attraverso un piano di percorso intelligente, navigazione autonoma e aggiramento ostacoli automatico. Il braccio meccanico deposita le merci "delicatamente" sul nastro trasportatore attraverso un sistema disimpilatore automatico, e dopo l'imballaggio e l'etichettatura automatizzati, le merci sono ben pronte ad uscire dal magazzino. L'intero processo richiede solo 20 minuti. Le statistiche mostrano che l'efficienza di prelievo dei prodotti può raggiungere i 600 pezzi/ora, il prodotto può essere completato in appena 20 minuti e il costo di prelievo del singolo prodotto può essere ridotto del 52%.

Già nel 2018, Suning Logistics aveva completato la effettiva verifica del suo camion senza conducente "Xinglong One". Tecnicamente, "Xinglong-1" utilizza la tecnologia di intelligenza artificiale avanzata che assiste i radar, le mappe di alta precisione, videocamere e sensori, e può accuratamente identificare gli ostacoli fino a 300 metri di distanza in scenari di alta velocità. Inoltre, può anche controllare il veicolo per le fermate di emergenza o aggirare gli ostacoli con una velocità di risposta di 25ms, e la velocità più alta di guida automatica sicura può raggiungere gli 80km orari.

Suning ha anche cominciato a testare la logistica con droni. Nel giugno 2017, Suning ha portato a termine la prima consegna diretta ad Anji, nella provincia del Zhejiang, che è stato il primo esperimento per lo sviluppo dei droni di Suning. Nel dicembre 2017, il drone Suning è entrato in normale operatività ed ha istituito tre rotte di consegna via drone nelle contee di Lingbi, Huaiyuan e Jinzhai, nella provincia dell'Anhui. Il 10 dicembre 2017, il primo drone di consegna sviluppato da Suning Logistics ha portato a termine la prima consegna senza personale in operatività normale nella contea di Lingbi, nella provincia dell' Anhui, entro 14 minuti.

Durante l'epidemia, Suning Logistics ha lanciato il "servizio di distribuzione senza contatto" con veicoli senza conducente 5G. In collaborazione con Suning Convenience Store, Suning Logistics ha messo in piedi rapidamente un team di consegna senza personale che garantisce il servizio di consegna istantanea nel raggio di 3 km, riducendo ulteriormente il rischio di infezione tra consumatore e corriere, realizzando efficacemente la "regola di auto-isolamento".

Inoltre, BIU è il nuovo robot di consegna senza operatore di Suning. Quando il corriere mette la merce nel suo vano di carico e inserisce le istruzioni per la spedizione, BIU può pianificare autonomamente il percorso ed evitare gli ostacoli, consegnare al cliente e ritornare in servizio. La modalità di cooperazione di "consegna con corriere + consegna con robot alla comunità" apre gli ultimi 100 metri di distribuzione alla comunità durante l'epidemia, assicurando la sicurezza e la salute degli utenti ed un'esperienza di servizio a domicilio di alta qualità.

L'Istituto di ricerca tecnologica di Suning Retail ritiene che nel breve termine sia difficile per il settore logistico lanciare pienamente il "senza operatore", ma la domanda di distribuzione "senza personale" è cresciuta in maniera significativa, e l'accettazione da parte dei consumatori per questo tipo di servizio è notevolmente aumentata. Allo stesso tempo, poichè il raggio d'azione delle applicazioni 5G continua ad ampliarsi, esso permetterà che più dati siano immessi in modo intelligente e prospettico nei terminali massivi delle operazioni logistiche, consentendo loro di comprendere e agire autonomamente. Il modello di intelligenza artificiale promuove la transizione da "information data link" a "AI data link". Di conseguenza, questo può essere il punto di inflessione che porta all'esplosione della tecnologia automatizzata senza operatore.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1099978/Suning_Unmanned_Logistics.jpg