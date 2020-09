Alliance Laundry Systems: una nuova generazione di lavatrici all'avanguardia con comandi touch e connettività cloud-based per Primus, IPSO

RIPON, Wisconsin, 8 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Alliance Laundry Systems, leader mondiale nella produzione di macchinari per lavanderie commerciali, aggiunge un'altra novità alla propria gamma di macchinari: una nuova generazione di lavatrici Primus e IPSO con comandi touchscreen e opzioni di massima connettività. La tecnologia touchscreen non solo offre un'eccezionale versatilità ai clienti delle lavanderie a gettone, ma contribuisce anche a ridurre i punti di contatto: un incentivo significativo, dal momento che la diffusione della COVID-19 è una preoccupazione comune a tutti.

"Per Alliance, l'igiene e le prestazioni hanno da sempre un ruolo di primo piano nella nostra innovazione", ha affermato Rocco di Bari, Chief Commercial Officer per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa presso Alliance Laundry Systems. "Oggi siamo certi di offrire una gamma di lavatrici dotate di comandi davvero intuitivi e altamente performanti e il monitoraggio dell'attività per le lavanderie interne e a gettone."

Sebbene le interfacce touchscreen intuitive siano rapidamente diventate la norma, i comandi di Primus e IPSO porteranno la tecnologia a un livello superiore, in particolare per i clienti delle lavanderie a gettone. Offerti sui modelli FX e IY, la nuova generazione di lavatrici e comandi consente ai clienti di personalizzare i cicli con caratteristiche quali lavaggi aggiuntivi, risciacqui e cicli speciali come l'igienizzazione (programmati dai proprietari). Ne consegue che gli utenti ottengono un maggiore controllo del proprio grado di pulizia (fondamentale durante la crisi COVID-19) attraverso intuitivi suggerimenti e opzioni su schermo, mentre i proprietari dei negozi aumentano la redditività con opzioni di upselling ad alto valore aggiunto.

Inoltre, la connettività attraverso i sistemi di gestione della lavanderia i-Trace (Primus) e IPSO Connect offre ai proprietari delle lavanderie a gettone un livello di controllo ancora maggiore per gestire la propria attività al minor costo possibile.

Anche i gestori di lavanderie interne di numerose strutture apprezzeranno l'intuitivo touchscreen. Le trentaquattro opzioni linguistiche e le descrizioni dei cicli in termini reali consentono al personale di far funzionare i macchinari efficacemente per ottenere risultati di qualità eccezionale.

La nuova generazione di lavatrici, dotata di comandi touchscreen, estremamente facile da programmare, al momento è disponibile per le lavatrici supercentrifuganti ad installazione libera di Primus e IPSO; presto verranno aggiunti all'offerta i modelli di asciugabiancheria.

Informazioni su Alliance Laundry Systems

Prestazioni leader del settore

In qualità di leader nella fornitura di soluzioni per lavanderia, la missione di Alliance Laundry Systems è rendere il mondo più pulito. Offriamo prestazioni straordinarie grazie ai nostri eccezionali dipendenti, alla nostra qualità impareggiabile e al nostro impegno per l'innovazione. Alliance è leader mondiale per vendite, portata e investimenti in R&S nel settore delle lavanderie commerciali. Nessun concorrente può eguagliarla. Le nostre soluzioni di lavanderia sono offerte da cinque marchi rinomati, vendute e supportate da una rete globale di distributori selezionati. Serviamo più di 140 Paesi con un team di oltre 3.500 dipendenti. I nostri marchi includono Speed Queen®, Unimac, Huebsch, Primus e IPSO. Insieme, presentano una linea completa di lavatrici, asciugatrici e macchine da stiro commerciali con capacità di carico da 6 a 180 kg (12-400 lb.) e ogni servizio di assistenza essenziale necessario per mantenere la massima efficienza della vostra attività. Potrete inoltre usufruire dell'ottimo lavaggio e della straordinaria cura dei tessuti offerti da macchinari per lavanderia di tipo industriale a casa vostra utilizzando le nostre lavatrici e asciugatrici Speed Queen®, un mito nel settore. In Alliance, puntiamo a darvi la tranquillità dei servizi di lavanderia abbinata a una customer experience pluripremiata che non teme confronti nel nostro settore. Per maggiori informazioni, visitate

https://www.alliancelaundry.com

