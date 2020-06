presentazione: mascara allungante e arricciante at lash'd di marc jacobs beauty

SAN FRANCISCO, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- dal brand che ti ha portato il mascara velvet noir. marc jacobs beauty presenta il nuovo standard assoluto per le ciglia: il nuovo mascara at lash'd per lunghezza e arricciatura estreme, e per una definizione epica.

Puoi vedere il comunicato stampa multicanale interattivo al seguente indirizzo:

https://www.multivu.com/players/English/8735751-marc-jacobs-beauty-at-lashd-lengthening-and-curling-mascara/

"mi piacciono in modo particolare ciglia lunghe e sottili. quando stavamo lavorando al mascara at lash'd, ho fatto riferimento a tonnellate di immagini iconiche di donne con ciglia molto lunghe e definite.una versione per il giorno della stessa immagine, senza ciglia finte, è quello che siamo riusciti ad ottenere con at lash'd." – marc jacobs

l'ispirazionefinalmente, le ciglia lunghe e definite che hai sempre sognato sono le tue. unendosi al prediletto mascara volumizzante velvet noir di marc jacobs beauty, il nuovo mascara lanciato da marc aggiunge lunghezza, definizione e arricciatura istantanea per un look elevato di ciglia a piena estensione. il lussuoso design nero e oro metallizzato è ispirato dalla passione di marc per le striature e rappresenta le ciglia lunghe e perfettamente definite che si ottengono con il mascara at lash'd.

definizione istantanea, piena estensionel'innovativo spazzolino è dotato di setole ondulate ideali per rivestire in modo uniforme ogni ciglio dalla radice alla punta e dare maggiore volume e lunghezza. definisci ogni ciglio con lo scovolino affusolato per esaltare il look delle tue ciglia ogni giorno.

volume e lunghezza estremil'innovativa formula vegan è caratterizzata da balsami per le ciglia a base di biotina peptide e provitamina b5, oltre a cere vegetali leggere per aiutare a volumizzare istantaneamente le ciglia con una sensazione di leggerezza, senza sfaldature o sbavature.

il mascara volumizzante e allungante at lash'd da marc jacobs beauty (29,00€) è ora disponibile in italia presso sephora.

informazioni su marc jacobs beauty:come per la sua fashion, la creatività trasgressiva di marc è al centro della sua visione del trucco. per marc, ottenere il risultato giusto richiede anche un pizzico di sbagliato. ti ispira a spingerti oltre i limiti e a creare il tuo stile personale. concediti quindi le sue squisite texture, prenditi delle libertà con le sue sfumature provocanti e gioca con i suoi audaci disegni.

marc ridefinisce la bellezza come imperfettamente perfetta. "vedo la bellezza in molte cose, mi sento attratto da ogni tipo di imperfezione, dallo stile, dalla sicurezza o dalla sperimentazione. è inattesa e ti sorprende". l'ispirazione nasce dallo spirito della "ragazza" e dal suo rituale del trucco.