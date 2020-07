Acxiom annuncia soluzioni e servizi per piattaforme dati clienti

Le nuove offerte accelerano il ROI sugli investimenti per piattaforme dati clienti

LONDRA, 23 luglio 2020 /PRNewswire/ --

Acxiom

®

soluzioni e servizi CDP (customer data platform )

, società di customer intelligence le cui soluzioni basate sui dati promuovono la crescita aziendale consentendo esperienze migliori per i clienti, ha annunciato oggi il lancio di una suite completa dipensata per aiutare gli operatori di marketing a migliorare in maniera significativa il successo delle loro iniziative CDP.

I cinquant'anni di comprovata esperienza di questa azienda nella gestione dei dati dei clienti garantiscono ai marchi risultati in tempi rapidi sul loro investimento in CDP, indipendentemente dalla fase del processo che si trovano ad affrontare. Ciò è dimostrato dal fatto che negli ultimi sei anni i clienti hanno rinnovato oltre il 95% dei loro contratti con Acxiom.

Acxiom collabora con alcuni fornitori di software CDP globali selezionati per contribuire all'implementazione, all'integrazione, al miglioramento e all'ottimizzazione del valore del software e delle offerte CDP. Grazie alla vasta esperienza di Acxiom in fatto di gestione dei dati dei clienti, gestione dell'identità, utilizzo dei dati etici e servizi professionali, la strategia aziendale e l'ecosistema tecnologico dei marchi possono essere in linea con gli obiettivi e i parametri di misurazione del successo.

"Quelle aziende che riescono a instaurare con i propri clienti rapporti pertinenti e basati sul rispetto, sono le stesse che avranno successo. Il problema da affrontare è come integrare dati e tecnologia per conseguire questo obiettivo e garantire che gli investimenti si trasformino in risultati e rendimenti", ha dichiarato David Skinner, Chief Strategy Officer. "Le nostre soluzioni e i nostri servizi CDP, in collaborazione con i migliori partner CDP, aiutano i marchi a ottimizzare gli investimenti già effettuati o quelli che si apprestano a effettuare. Grazie alla capacità di collaborazione e integrazione con diversi fornitori di tecnologie martech e adtech, Acxiom è l'azienda di riferimento ideale per coordinare una migliore esperienza di marketing per i marchi nell'ambito dei media acquisiti, di proprietà e a pagamento".

La suite di soluzioni CDP di Acxiom comprende:

"Siamo entusiasti di collaborare con Acxiom per fare in modo che i nostri clienti possano sfruttare al meglio le loro infrastrutture tecnologiche esistenti programmando nel contempo investimenti futuri", ha affermato Mike Vaccaro, VP, Global Partnerships, Tealium. "I marchi più innovativi al mondo utilizzano la piattaforma dati clienti di Tealium per risolvere sfide aziendali concrete e influire sul ROI. L'integrazione con Acxiom consente alla nostra clientela congiunta di offrire un'esperienza cliente più completa utilizzando Tealium e Acxiom per unire dati offline e online".

"Gli operatori di marketing dispongono di una varietà di soluzioni nella loro infrastruttura tecnologica ed è fondamentale che le loro piattaforme dati clienti (CDP) siano integrate con altre tecnologie di dati per fornire le migliori informazioni", ha dichiarato Tom Treanor, Global Head of Marketing, Arm Treasure data. "I servizi CDP di Acxiom consentono alle aziende di arricchire ulteriormente i dati che raccolgono, unificano e gestiscono in maniera sicura attraverso la piattaforma dati clienti di Arm Treasure per generare esperienze clienti più coinvolgenti".

"Gli operatori di marketing aziendali si affidano alla nostra Piattaforma dati clienti di ultima generazione e alla nostra esperienza per aumentare i ricavi e migliorare fidelizzazione ed efficienza", ha dichiarato Chris Williams, Partner Channel Manager di Exponea. "Combinando una visione d'insieme del cliente, analisi avanzate ed esecuzione omnicanale, i marchi possono unificare i dati del cliente, comprendere le esigenze degli utenti e offrire campagne personalizzate per ciascun cliente attraverso i propri canali preferiti in tempo reale. L'esperienza pluridecennale di Acxiom nella gestione dell'identità e dei dati consente ai clienti di sfruttare il loro potenziale, utilizzando tecniche quali la previsione della migliore azione successiva per ottenere risultati eccezionali in poche settimane".

"Dotando la nostra CDP in tempo reale di una capacità decisionale intelligente, i nostri clienti combinano dati comportamentali con i dati dei clienti aziendali per ottenere informazioni utili che rendono più snella ogni interazione con la clientela", ha dichiarato Dermot O'Connor, VP di Business Development e Co-fondatore di Boxever. "Sfruttando le soluzioni e i servizi di Acxiom, i clienti di Boxever possono operarare più rapidamente sul mercato, sbloccare in misura maggiore la customer intelligence e prendere decisioni digitali più intelligenti che favoriscono migliori esperienze per la clientela".

La suite di soluzioni e servizi CDP

di Acxiom

è disponibile a livello globale e fa parte di una serie di offerte di trasformazione digitale che l'azienda lancerà nel 2020 per fornire nuovo valore e soluzioni più innovative e integrate sul mercato.

Informazioni su Acxiom

Acxiom fornisce soluzioni basate sui dati che consentono ai migliori operatori di marketing del mondo di comprendere meglio i propri clienti per creare esperienze migliori e promuovere la crescita aziendale. Leader nella

gestione dei dati dei clienti

nell'

utilizzo etico dei dati

Acxiom.co.uk

identità e nell'da oltre 50 anni, Acxiom aiuta attualmente migliaia di clienti e partner in tutto il mondo a collaborare per creare milioni di migliori esperienze cliente, ogni giorno. Acxiom è un marchio registrato di Acxiom LLC e fa parte del gruppo di società Interpublic (IPG). Per ulteriori informazioni, visitare il sito web

