Il settore delle investigazioni aziendali sempre più importante in Italia

Milano, 27/07/2020 - Il settore delle investigazioni si sta sviluppando molto anche in Italia. Si tratta soprattutto del settore delle investigazioni aziendali, che offre servizi molto utili che riguardano la possibilità di gestire in maniera più corretta un’azienda. Spesso, nel mondo delle imprese, c’è bisogno di un investigatore aziendale, anche a fronte di un mercato che si rivela molto concorrenziale. Un investigatore aziendale, con le sue specifiche competenze, può risolvere moltissimi problemi.

Prima di tutto, può riuscire a tutelare le aziende, oppure, quando c’è bisogno di reperire informazioni, può trovare documenti o dimostrare la messa in atto di comportamenti non corretti da parte di dipendenti.

Perché sono importanti le investigazioni aziendali

Un servizio di investigazioni aziendali, come quelli descritti sul blog di Daniele Novelli Casarelli, si rivela molto importante perché si inserisce all’interno della possibilità di monitorare il comportamento delle risorse umane.

Spesso le aziende si basano proprio sulla motivazione e sulle fedeltà dei dipendenti: quando vengono a mancare queste caratteristiche, si può rischiare anche molto, perché si può intraprendere una strada che potrebbe portare al fallimento di un’attività economica. A volte i titolari di un’azienda possono notare dei comportamenti sospetti a carico dei lavoratori. Può capitare che un dipendente, anche perché magari non è soddisfatto della sua posizione, possa tradire lo spirito aziendale vendendo informazioni di importanza significativa, oppure lavorando per la concorrenza.

C’è anche chi approfitta dei permessi della legge 104 e chi riferisce di essere malato, anche se non è vero. Le investigazioni aziendali mirano ad accertare comportamenti poco leciti da parte dei dipendenti trovando delle prove che i titolari di un’impresa possono utilizzare per un’azione di licenziamento.

Un investigatore aziendale svolge un ruolo molto importante anche per quanto riguarda la due diligence. Si tratta della valutazione della controparte, sia dal punto di vista economico che per ciò che riguarda la reputazione.

Il compito di un investigatore privato si svolge davvero a 360 gradi, perché svolge delle ricerche -sempre rimanendo nei limiti consentiti dalla legge-, per raccogliere notizie e informazioni preziose per chi ha deciso di rivolgersi a lui. Le informazioni possono essere raccolte anche tramite il reperimento di documenti o grazie alle testimonianze di persone che sono a conoscenza di ciò che si vuole sapere.

Il progetto di Daniele Novelli Casarelli

Il progetto di Daniele Novelli Casarelli è nato dopo molti anni di svolgimento di un’attività all’interno di una delle storiche agenzie investigative italiane. Daniele Novelli Casarelli è riuscito ad unire la sua passione per il mondo dell’investigazione con la capacità di utilizzare la SEO in vari settori di applicazione.

Tutto questo sta portando allo sviluppo di un blog, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di approfondire il mondo delle investigazioni che riguardano le imprese. Allo stesso tempo avranno l’opportunità di saperne di più sulle tecnologie innovative utili a numerosi utenti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e il campo della gestione di un’attività economica.

Due scomode situazioni con cui i titolari di un’azienda possono trovarsi in difficoltà sono il licenziamento per giusta causa e l’abuso legge 104. In questi casi è molto importante rivolgersi alla figura di un investigatore aziendale per riuscire a trovare tutte le prove e le testimonianze che dimostrano come si possa licenziare un dipendente poco fedele o come dimostrare che un dipendente stia approfittando delle agevolazioni della legge per scopi diversi da quelli di vera utilità, a scopo puramente personale.

