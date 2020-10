Ogni 3 secondi una bambina è costretta a sposarsi e la pandemia da Covid-19 potrebbe aumentare questa cifra

Credit: Shutterstock

● Nel XXI secolo, i diritti di milioni di bambine vengono violati ogni giorno in tutto il mondo.

● La povertà nella quale vivono molte famiglie fa sì che ogni anno più di 12 milioni di bambine siano costrette a sposarsi prima di raggiungere la maggiore età.

● Il numero di matrimoni infantili può essere aggravato dall'attuale crisi sanitaria, con il peggioramento della situazione nelle aree più povere e rurali.

● Le bambine che si sposano prima di compiere 18 anni hanno meno probabilità di continuare ad andare a scuola e più probabilità di essere vittime di violenze domestiche o addirittura di soffrire di morti per gravidanza.

Milano, 6 ottobre 2020 - L'11 ottobre è la Giornata Internazionale delle Bambine e le ONG di tutto il mondo la commemorano dando visibilità a una causa che, sebbene conosciuta a livello mondiale, deve ancora farsi strada per radicarsi nella società.

The Knot Worldwide, gruppo di Matrimonio.com e leader mondiale nel settore dei matrimoni, collabora da anni con VOW, una ONG nordamericana che ha l’obiettivo di far abolire il matrimonio infantile prima del 2030. Negli Stati Uniti, il matrimonio infantile è ancora presente in alcuni Stati, in America Latina le cifre sono alte, ma i continenti in cui il matrimonio infantile ha una maggiore incidenza sono Africa e in alcuni paesi asiatici come l'India. Nonostante possa sembrare una realtà molto lontana a noi italiani, anche nel nostro Paese, il matrimonio è permesso a partire dai 16 anni, a condizione che sia autorizzato dal Tribunale per i Minorenni, con il consenso dei genitori o dei tutori (Art. 84. Codice Civile).

Con Matrimonio.com, ogni anno, più di 190.000 coppie organizzano il loro matrimonio. Un numero molto elevato di persone che decidono di sposarsi per amore. Questa dovrebbe essere la routine e nessuno dovrebbe essere costretto a percorrere la navata contro la propria volontà. Tanto meno una bambina. La cifra di matrimoni si è vista ridotta quest'anno nel nostro Paese a causa della crisi sanitaria ma, paradossalmente, la pandemia può far crescere il numero di matrimoni infantili in altre parti del mondo, quelle più svantaggiate.

Attualmente, le cifre parlano di 12 milioni di bambine costrette a sposarsi contro la propria volontà ogni anno. Questo significa una bambina ogni 3 secondi. Le ONG avvertono che questa pratica, che viola i diritti delle bambine, è una di quelle con le peggiori conseguenze. Queste bambine sono esposte a violenze, abusi e relazioni forzate che spesso portano a gravidanze precoci e che, a loro volta, possono condurre anche alla morte in quanto il loro corpo non è ancora pronto. Senza dimenticare la perdita di opportunità future e i gravi problemi fisici, psicologici ed emotivi che ne possono derivare.

Di fronte a questa situazione, The Knot Worldwide e Matrimonio.com, in qualità di attori principali nel settore nuziale, ritengono di doversi unire alle ONG per dare visibilità a questo problema e contribuire ad abolire questa violazione dei diritti umani. "Noi di Matrimonio.com concepiamo i matrimoni solo per amore e con il consenso di entrambi i membri della coppia. Il diritto di decidere è qualcosa che tutti gli esseri umani devono avere e, se in più parliamo di minori, la società deve garantire loro protezione. Ogni bambina, indipendentemente dal Paese nel quale è nata, deve avere il diritto di dire “No, non lo voglio” e decidere per il suo futuro. E quando sarà il momento, se vorrà sposarsi, che possa farlo per amore e con la persona che lei sceglierà" afferma Nina Pérez, CEO di Matrimonio.com.

"Crediamo che il giorno del tuo matrimonio debba essere uno dei giorni più felici della tua vita. Con chi ti sposi e come ti sposi è una scelta personale, e noi diamo alle coppie la possibilità di creare il loro matrimonio in maniera speciale e personale", afferma Dhanusha Sivajee, Direttore Marketing di The Knot Worldwide. "Ogni anno, milioni di coppie si sposano in tutto il mondo e l'industria dei matrimoni li aiuta a celebrare questo felice evento. Ma ogni anno ci sono anche 12 milioni di ragazze che si sposano contro la loro volontà prima di compiere 18 anni. La loro esperienza è molto diversa. Il matrimonio infantile non è una decisione che una bambina può prendere. Decidono per lei e le tolgono il diritto di scegliere quando, con chi e come sposarsi. Il matrimonio infantile è un problema mondiale. In qualità di marca leader nell'organizzazione di matrimoni sia per le coppie che per i professionisti del settore, il nostro team di The Knot Worldwide mette a disposizione la più grande piattaforma per diffondere la consapevolezza e generare un vero cambiamento in merito a questa importante questione globale. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con VOW e di sostenere la loro missione di porre fine al matrimonio infantile entro il 2030”.

In tutto il mondo, esistono molte organizzazioni che si occupano di questa situazione e con le quali si può collaborare. La maggior parte dei loro progetti si basa sulla promozione dell'istruzione di queste bambine, ampliando la loro formazione. In questo modo, si stima che il numero di matrimoni infantili si potrebbe ridurre in modo significativo. VOW, ad esempio, è una ONG che opera a livello mondiale, alla quale possono contribuire tutti i Paesi, che crede che il cambiamento sia possibile e che sta lavorando affinché il matrimonio infantile venga abolito entro il 2030. C’è la consapevolezza che, quando le organizzazioni lavorano con le bambine e le loro comunità, è possibile riuscire a ritardare l'età del matrimonio e offrire loro nuove alternative. E ora più che mai che stiamo vivendo una situazione di grande crisi, sta a noi non dimenticare tutte quelle bambine che non hanno le stesse possibilità delle nostre.

