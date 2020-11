Language I/O lancia lo strumento di traduzione automatica più preciso sul mercato

CHEYENNE, Wy., 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La tecnologia proprietaria di ottimizzazione della traduzione automatica di Language I/O fornisce la migliore traduzione automatica in tutte le lingue per le aziende che hanno difficoltà a tradurre accuratamente il linguaggio tecnico, lo slang più recente, le entità come i nomi dei prodotti di un'azienda, gli acronimi e altri contenuti generati dagli utenti (UGC).

"Nessun'altra azienda sul mercato è in grado di aggregare i migliori motori di traduzione automatica applicando al contempo la propria tecnologia in modo che anche l'UGC più complesso venga tradotto correttamente ogni volta", ha affermato il CEO di Language I/O Heather Morgan Shoemaker.

Quando un cliente apre una chat con un agente del servizio clienti, spesso si distrae o digita troppo velocemente. Questo porta spesso a chat piene di errori di ortografia, gergo, acronimi e termini del settore. L'ottimizzatore di traduzione automatica di Language I/O prende i migliori motori di traduzione automatica sul mercato e insegna loro a riconoscere e quindi a tradurre correttamente questo contenuto disordinato.

"Una delle cose migliori del nostro ottimizzatore di traduzione automatica è il fatto che l'abbiamo creato mantenendo il nostro forte impegno a proteggere i dati dei clienti", ha affermato Shoemaker. "Alcuni fornitori del servizio clienti multilingue accumulano contenuti conversazionali per la formazione dei motori di traduzione automatica (MT) neurale. Non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo".

Questo impegno rafforza la rigorosa aderenza di Language I/O

agli standard di sicurezza internazionali

come ISO 27001 e GDPR. Inoltre crittografiamo tutte le informazioni di identificazione personale (PII).

I principali marchi nazionali nel settore del gioco, della finanza, dei viaggi e dell'e-commerce si rivolgono a Language I/O per fornire le migliori traduzioni della categoria. Molti dei nostri clienti vedono un ROI (ritorno sull'investimento) superiore al 500% quando scelgono di utilizzare le nostre soluzioni piuttosto che assumere altro personale di assistenza clienti non di lingua inglese.

Informazioni su Language I/O

Il futuro della traduzione è l'ottimizzatore di conversazione e traduzione automatica proprietario di Language I/O che garantisce la comprensione di ogni conversazione. Il nostro ottimizzatore di traduzione automatica può tradurre contenuti generati dall'utente difficili da tradurre come il gergo, lo slang, le abbreviazioni e gli errori di ortografia in 150 lingue tramite chat, e-mail, articoli e canali di supporto social. Language I/O si integra perfettamente in tutti i principali sistemi CRM (customer relationship management) e fornisce anche un'API. Infine, lasciamo che siano i clienti a decidere se utilizzare linguisti umani professionisti, il nostro ottimizzatore di traduzione automatica o una combinazione dei due.

