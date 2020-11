Nebeus cerca finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding Seedrs

I proventi saranno utilizzati per la crescita e l'espansione e per lanciare nuovi prodotti e servizi

La campagna, che inizia il 10 novembre, è il primo passo verso il completamento di un ciclo di investimenti di Serie A

BARCELLONA, Spagna, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ --

Nebeus

Seedrs

, la startup fintech con sede a Londra e Barcellona che copre le criptovalute con denaro contante mediante prestiti istantanei, lancerà una campagna di crowdfunding per prestiti convertibili sua partire dal 10 novembre.

Con questa campagna, Nebeus intende raccogliere fondi per alimentare la propria crescita e lanciare nuovi prodotti e servizi, come la nuovissima Nebeus Mastercard, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2021. Nebeus lancerà la propria Mastercard attraverso una partnership con la piattaforma bancaria open API RailsBank.

Per accompagnare i suoi piani ambiziosi, Nebeus presenterà un'istanza per ottenere l'autorizzazione ad esercitare come istituto di moneta elettronica nel Regno Unito entro la fine del 2020. Una delle principali società di consulenza e compliance del Regno Unito, Compliancy Services, ha collaborato con Nebeus per supportarla nella presentazione di tale istanza. Nel 2021 Nebeus intende presentare un'altra istanza per l'autorizzazione a esercitare come IMEL in Spagna al fine di ottemperare alle norme e ai regolamenti UE post-Brexit.

Michael Stroev, COO di Nebeus, dichiara: "Abbiamo piani molto ambiziosi per il 2021, e la nostra campagna di crowdfunding è un'opportunità unica per i potenziali investitori. Essi infatti otterranno dei vantaggi investendo nel nostro patrimonio e vedranno crescere i loro investimenti di pari passo con Nebeus".

Chi investirà in questa campagna di crowdfunding beneficerà di uno sconto del 20% più un interesse dell'8% sul futuro ciclo di investimenti di Serie A di Nebeus, previsto per il 2021. L'importo principale di ciascun investimento, maggiorato dell'interesse dell'8%, si convertirà in azioni con uno sconto del 20% sul prezzo delle azioni di Nebeus durante l'investimento di Serie A. Inoltre, Nebeus assegnerà ai propri investitori di crowdfunding vantaggi esclusivi, a seconda delle dimensioni dell'investimento.

Contatti per i media: V3rtice Comunicación

Marc Figuerola Delgado+34 682 032 121

marc@v3rtice.com

Victor Goded+34 676 218 859

victor@v3rtice.com

Informazioni su Nebeus:

www.nebeus.com