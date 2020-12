ACE Money Transfer potenzia i pagamenti transfrontalieri attraverso la partnership con Bank Alfalah Limited, Pakistan

- ACE Money Transfer e Bank Alfalah lanciano una campagna con incredibili premi per i loro clienti in Europa e Pakistan

MANCHESTER, Inghilterra, 2 dicembre 2020 /PRNewswire/ --

ACE Money Transfer

, uno dei principali fornitori di servizi di rimesse transfrontaliere, ha oggi potenziato i propri servizi e la propria partnership con Bank Alfalah lanciando una mega campagna di incentivazione per i clienti che inviano denaro in Pakistan, erogato poi da Bank Alfalah. I clienti potranno vincere vari premi, tra cui laptop di fascia alta, smartwatch, moto, buoni regalo e il premio più ambito: la nuovissima Honda Civic 1.8L.

"Lanciando questa campagna di incentivazione con Bank Alfalah, una delle banche più affidabili e tecnologicamente avanzate del Pakistan, siamo felici di premiare i clienti che usufruiscono dei nostri servizi affidandoci le loro preziose risorse economiche", ha dichiarato Rashid Ashraf, CEO di ACE money Transfer, per poi aggiungere: "Collaborando con Bank Alfalah abbiamo ampliato in modo significativo la portata dei nostri servizi, con l'aggiunta del versamento istantaneo su tutti i conti bancari in Pakistan, dei servizi di pagamento delle utenze e, naturalmente, dei pagamenti in contanti presso la vasta rete di filiali della banca distribuite in tutto il Paese".

"Bank Alfalah si impegna da sempre a superare le aspettative e le esigenze dei partner stranieri, che attualmente includono società fintech leader, operatori specializzati nel trasferimento di denaro, istituti bancari, ecc. e lavora costantemente per migliorare i propri livelli di servizio e le proprie offerte", ha dichiarato Bilal Asghar, Group Head della Divisione aziendale Corporate, Investment Banking & International. "La nostra alleanza con ACE Money Transfer ci consente di servire ancora più pakistani all'estero e le loro famiglie in patria, perseguendo al contempo l'obiettivo della Banca nazionale del Pakistan di far confluire le rimesse attraverso canali legali", ha aggiunto Bilal.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited") è un istituto finanziario con sede a Manchester specializzato in pagamenti transfrontalieri, che fornisce servizi di rimessa di denaro con una vasta rete di oltre 1.000 agenti PSD nel Regno Unito e nel SEE, oltre ad avere una presenza online molto forte.

Informazioni su Bank Alfalah

Bank Alfalah è una delle maggiori banche private del Pakistan con una rete di oltre 700 filiali in più di 200 città in tutto il Pakistan, e una presenza internazionale in Bangladesh, Afghanistan, Bahrein e EAU. La banca è di proprietà e gestita dall'Abu Dhabi Group.

Contatto:

Indirizzo: Piccadilly House49 PiccadillyManchester, M1 2AP,Regno Unito Telefono: +44 161 3936 999Sito web:

https://acemoneytransfer.com/

Playstore

Applestore

App: