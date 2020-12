Cashback World: efficaci programmi di customer loyalty per le PMI

VERONA, Italia, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Cashback World - la Shopping Community internazionale - sta riscuotendo sempre maggiore interesse in numerosi Paesi grazie ai suoi programmi di loyalty che consentono in particolare alle piccole e medie imprese di gestire la fidelizzazione dei clienti a livello professionale.

I programmi di fidelizzazione sviluppati e ulteriormente migliorati da Cashback World hanno già convinto 150.000 aziende in vari mercati di riferimento e in 51 Paesi; sono inoltre particolarmente apprezzati dalle piccole e medie imprese sempre alla ricerca di strumenti efficaci e convenienti per acquisire nuovi clienti e mantenere quelli esistenti. Cashback World offre la soluzione perfetta per questo con il "Premium Partner Program".

"I nostri Premium Partner hanno a disposizione un programma completo dedicato sia ai clienti nuovi che a quelli abituali, in grado di rispondere a varie esigenze e costruito per favorire il successo della loro attività. Possono, quindi, gestire le attività di marketing come le grandi aziende e ottenere un decisivo vantaggio competitivo" sottolinea Michela Mosconi, Managing Director di myWorld Italia, azienda che gestisce il brand Cashback World in Italia.

Un pacchetto completo all-in-one

Il "Premium Partner Program" include numerose funzionalità e moduli che gli imprenditori possono utilizzare, anche separatamente, in base alle loro specifiche esigenze. Le possibilità vanno dall'emissione di carte fedeltà alla registrazione rapida delle vendite e gestione di clienti nuovi e abituali collegati a tale programma di loyalty. Con moduli ad hoc sono sufficienti pochi click per inviare newsletter a gruppi di destinatari selezionati, condurre survey su vari target e creare offerte speciali per attrarre nuovi clienti. È disponibile inoltre un modulo che consente di fare valutazioni statistiche sulle aree di vendita rilevanti per l'azienda.

Queste funzionalità sono accessibili tramite un software dedicato e di facile utilizzo, che può essere aperto tramite browser o app. "Il nostro software UTERM può essere utilizzato in ufficio, alla cassa ma anche in movimento" spiega Mosconi "In questo modo, si può anche andare incontro ad un cliente e offrigli la registrazione gratuita al programma di loyalty e ai relativi vantaggi, ad esempio come gesto di benvenuto nel proprio locale o negozio."

I vantaggi della Shopping Community

In quanto parte della Shopping Community internazionale, i Premium Partner, come tutti gli altri Partner, hanno una pagina dedicata sia sul sito cashbackworld.com che sulla Cashback App. In questo modo sono facilmente rintracciabili dai 15 milioni di iscritti a Cashback World in tutto il mondo e da tutti gli altri Partner. "Non meno importante di quanto già detto, è il fatto che la nostra community favorisca le relazioni tra aziende, questo per le numerose opportunità di business a condizioni interessanti che si possono creare tra le imprese partner" conclude Mosconi. Ulteriori informazioni sono disponibili su

Cashback World

Cashback World è una Shopping Community internazionale basata sul Cashback (ritorno di denaro) facente parte del gruppo myWorld, multinazionale presente in 51 Paesi. In Italia la shopping community conta circa 30.000 aziende e quasi 2 milioni di iscritti che ricevono il cashback facendo i propri acquisti quotidiani nelle PMI diffuse in tutto il territorio, in più di 900 shop online e presso oltre 40 insegne della grande distribuzione. Gli strumenti per il ricevere il cashback messi a disposizione da Cashback World gratuitamente, vanno da una card (cartacea o digitale), ad una App, fino alla piattaforma cashbackworld.com per gli acquisti online, o a gift card digitali (eVoucher) da usare presso le grandi catene nazionali. Oltre ai vantaggi dedicati ai consumatori, Cashback World propone alle Imprese programmi di fidelizzazione della clientela innovativi ed efficienti, tramite i quali fornisce loro l'accesso a questo mondo di shopping.

