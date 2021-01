LetteraSenzaBusta lancia la Firma Digitale per privati

Si chiama cheFirma! ed è la prima e l’unica Firma Elettronica Qualificata (FEQ) in commercio, che si ottiene gratis con la formula Pay per Sign: si paga solo quando si firma digitalmente un documento e può essere utilizzata anche per attivare SPID.

Londra, 4 Gennaio 2021 – LetteraSenzaBusta.com, l’Ufficio Postale Online N°1 in Italia, ha lanciato sul mercato italiano la Firma Digitale cheFirma!, attivabile gratuitamente da tutti i privati cittadini, dipendenti e amministratori di aziende private, dipendenti della pubblica amministrazione e utilizzabile anche per richiedere SPID, il Servizio Pubblico di Identità Digitale

cheFirma! è una Firma Digitale Remota emessa dalla società Intesi Group S.p.A, uno dei prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia e certificati da AgID, che permette di firmare digitalmente qualunque tipo di file informatico, con il medesimo valore legale della firma autografa, ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014 e ai sensi dell’art. 2702 del Codice Civile.

A differenza di tutte le altre firme digitali in commercio, che possono essere acquistate stipulando un contratto pluriennale, con un pagamento anticipato che varia dai 70 ai 100 Euro e con un rinnovo a scadenza che varia dai 20 ai 30 Euro, cheFirma! si attiva gratis, si rinnova senza costi e si paga Euro 5,99 (iva inclusa) per ogni singola firma.

Questo per il privato cittadino, significa possedere una firma digitale gratis per sempre da utilizzare quando ne ha effettivamente bisogno, senza dover stipulare alcun contratto di abbonamento e senza doversi preoccupare di rinnovarlo.

Al momento della firma, si ha la possibilità di apporre una singola Marca Temporale Qualificata al file firmato digitalmente al costo di Euro 0,99 (iva inclusa), per prolungare fino a 20 anni il valore legale della firma digitale apposta su un documento, anche nel caso il certificato di firma digitale risulti in futuro revocato, sospeso o scaduto, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento eIDAS n. 910/2014.

Inoltre, si può generare anche un Contrassegno Elettronico al costo di Euro 0,99 (iva inclusa), per mantenere inalterato il valore legale della firma digitale apposta su un file PDF, anche nel caso in cui si dovesse stamparlo su carta, ai sensi della Circolare AgID n. 62/2013 GU 138 del 14 Giugno 2013.

Con cheFirma! si può firmare digitalmente qualsiasi tipo di documento informatico, compreso il contratto di attivazione SPID di tutti gli Identity Provider abilitati da AgID, senza dover installare alcun software e senza dover possedere lettori smart cart o chiavette usb, grazie al Servizio Apposizione Firma Digitale presente sul portale LetteraSenzaBusta.

Si tratta di un servizio online semplice e veloce, creato ad hoc per firmare digitalmente con la firma digitale cheFirma!, nel quale si va a scegliere il formato di firma digitale PAdES, CAdES o XAdES, poi si effettua l’upload del file che si desidera firmare ed infine si va ad inserire il codice OTP (One Time Password) che viene inviato via SMS al proprio numero di cellulare.

Lo stesso servizio online di apposizione della firma digitale cheFirma! è inoltre integrato nella procedura online di invio di una Raccomandata Senza Busta e di una Disdetta Certa, servizi offerti sempre da LetteraSenzaBusta, al costo di Euro 2,99 (iva inclusa) oltre il costo di spedizione e consente di inviare l’unica raccomandata online sottoscritta con firma digitale disponibile su internet.

Per attivare cheFirma! è richiesto il riconoscimento certo dell’utente con un processo di video identificazione online gratuito della durata di pochi minuti, tramite webcam con un Operatore RAO, utilizzando l’applicazione Zoom anche da dispositivi mobile, oltre che da pc.

Nel corso dell’anno 2021 sarà possibile attivare la firma digitale cheFirma! effettuando il riconoscimento online anche tramite login con SPID e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.letterasenzabusta.com

Numero verde: 800 135 834

e-mail: servizioclienti@letterasenzabusta.com