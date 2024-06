A Intersolar 2024, Sigenergy passa dal residenziale al C&I

MONACODI BAVIERA, 20 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Un anno dopo il successo del lancio della soluzione di accumulo residenziale SigenStor all'Intersolar/ees 2023, all'Intersolar di quest'anno, nello stand B1.579, Sigenergy, innovatore leader nel settore energetico, è pronto a presentare un portafoglio completo per applicazioni sia residenziali che commerciali.

Negli scenari residenziali, la soluzione lanciata nel 2023, SigenStor, è il sistema di accumulo di energia 5 in 1 che integra energia solare, accumulo e ricarica di veicoli elettrici. I proprietari di abitazioni possono scegliere batterie da 5 kWh o 8 kWh per configurare il sistema, con configurazioni flessibili fino a 48 kWh EES. Sono supportate inoltre tariffe elettriche dinamiche e servizi VPP. Si tratta del primo sistema di accumulo di energia che integra la ricarica rapida CC. Con i veicoli elettrici NIO, SigenStor supporta la ricarica e la scarica bidirezionale in tutta la Cina. Sigenergy è attualmente in trattativa con i marchi automobilistici dell'UE per testare le capacità della ricarica V2X.

Sigenergy ha recentemente ricevuto il prestigioso Red Dot Design Award per la sua soluzione di ricarica CA: il caricabatterie Sigen EV AC e il suo SigenStor sono stati nominati per il THE Smarter E AWARD di quest'anno.

SigenStor è un'opzione eccellente anche per progetti C&I più piccoli. Grazie al suo concetto di design modulare, SigenStor può installare da 1 a 6 batterie per stack, fornendo fino a 48kWh EES (8kWh per battery pack). Con un massimo di 20 SigenStor collegati in parallelo, può fornire una capacità della batteria fino a 960 kWh. SigenStor è stato applicato a molti progetti a livello globale, dimostrando i suoi vantaggi in vari contesti come aziende vinicole, officine, case di cura e magazzini.

La nuova soluzione di accumulo di energia di Sigenergy per il segmento C&I, SigenStack, propone il concetto di design SigenStor per progetti commerciali e industriali (C&I) più grandi. Essa comprende un inverter ibrido e un battery pack. La serie di inverter offre varie gamme di potenza, tra cui 50kW, 60kW, 80kW, 100kW e 110kW, tutte pronte per essere collegate alla batteria. È l'inverter ibrido da 110 kW più piccolo e compatto, facile da trasportare e installare. In linea con la filosofia Sigenergy, presenta un design completamente modulare, con ciascun modulo batteria con una capacità di 10,75 kWh, consentendo l'installazione di 4-7 batterie in uno stack. Collegando più stack, un singolo inverter può collegare fino a 21 moduli batteria per fornire una capacità di 225 kWh. In questo modo è possibile collegare più inverter e sistemi di accumulo di energia per un'espansione flessibile, supportando progetti multi-megawatt.

Grazie al suo concetto di design flessibile e all'elevato grado di protezione IP66, sia SigenStor che il nuovo SigenStack possono essere installati praticamente ovunque: all'interno, all'estero, su un tetto o in un corridoio. Integrando Sigen Energy Gateway, SigenStor può essere utilizzato in tutti gli scenari, da on-grid a micro-grid fino a off-grid.

Visitate Sigenergy a Intersolar 2024 allo stand B1.579 per saperne di più sugli ultimi sviluppi e sulle soluzioni pionieristiche per lo stoccaggio di energia sia commerciale che residenziale.

Informazioni su Sigenergy

Sigenergy, fondata nel 2022 dal pioniere del settore Tony Xu, si concentra sullo sviluppo di soluzioni energetiche domestiche e aziendali all'avanguardia, con prodotti che vanno da sistemi di accumulo di energia a inverter solari e caricabatterie per veicoli elettrici. Il team di ricerca e sviluppo di livello mondiale di Sigenergy, composto da centinaia di esperti del settore, condivide la visione di rendere il mondo più verde attraverso l'innovazione continua. Con vendite e servizi globali, mira a diventare il partner più fidato dei suoi clienti nel percorso verso un futuro più sostenibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442696/Sigenergy_showcases_latest_offerings_Booth_B1_579_Intersolar.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2442697/Sigenergy_presents_a_comprehensive_portfolio_residential_commercial_applications_Intersolar.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/a-intersolar-2024-sigenergy-passa-dal-residenziale-al-ci-302178133.html