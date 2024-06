ACQUISIZIONE DELL'ATTIVITÀ LEGATA AD ARGATROBAN IN EUROPA

SAINT-CLOUD, Francia, 19 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Ethypharm ha stipulato un accordo con Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) per l'acquisizione dell'agente antitrombinico selettivo, Argatroban monoidrato (Argatra®, Arganova®, Novastan®, Exembol®), in Europa.

Ethypharm, nota per la sua esperienza nel settore dei farmaci essenziali per le malattie del sistema nervoso centrale (inclusi dolore grave e dipendenza) e negli iniettabili ospedalieri, mira a rafforzare la sua consolidata attività farmaceutica in Europa attraverso sviluppo interno, licenze e acquisizioni.

In Europa, MTPC ha ricevuto per la prima volta l'approvazione per Argatroban in Svezia nel 2004 e il prodotto è attualmente disponibile come trattamento per la trombocitopenia indotta da eparina (HIT) di tipo II in 13 paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. La trombocitopenia indotta da eparina (HIT) di tipo II è una condizione grave che comporta il rischio di complicanze tromboemboliche fatali. L'Argatroban è un anticoagulante con una breve emivita nel flusso sanguigno che viene metabolizzato nel fegato, rendendolo adatto ai pazienti post-operatori e a quelli con malattie renali che possono sviluppare HIT di tipo II.

Denis Delval, CEO di Ethypharm, ha dichiarato: "Siamo lieti di rafforzare il nostro portafoglio di farmaci essenziali e di rendere disponibile Argatroban ai pazienti in Europa. Inoltre, siamo orgogliosi di acquisire questo prodotto seguendo il suo creatore, la rinomata Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation."

A proposito di Ethypharm

Ethypharm è un'azienda farmaceutica internazionale di medie dimensioni, con forti radici europee, che produce e fornisce farmaci essenziali, con particolare attenzione all'assistenza ospedaliera, al sistema nervoso centrale (dolore grave e dipendenza) e alla medicina interna.

Ethypharm è impegnata a migliorare la vita dei pazienti e ad avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Ethypharm conta 1.700 dipendenti dedicati alle sue varie attività farmaceutiche, di cui 1.400 sono attivi nelle operazioni industriali.

I sei siti produttivi situati in Francia, Regno Unito, Spagna e Cina hanno esperienza negli iniettabili e nelle forme solide orali complesse.

Con una presenza globale in 68 paesi, l'azienda commercializza i suoi prodotti direttamente in Europa e Cina e ha partnership strategiche nei mercati EMEA, NA, LATAM e APAC.

Ethypharm lavora a stretto contatto con le autorità e gli operatori sanitari per garantire che i suoi medicinali siano utilizzati in modo appropriato e che i pazienti possano accedervi.

Per saperne di più su Ethypharm, visitare il sito http://www.ethypharm.com

Informazioni su Mitsubishi

In Europa, la controllata di MTPC, Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd (di seguito denominata "MTPE", con sede a Londra, Regno Unito), e la controllata di MTPE, Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH (di seguito denominata "MTPD, con sede a Düsseldorf, Germania), sono state attivamente coinvolte nella commercializzazione e nelle vendite di Argatroban nel Regno Unito e in Germania, tra gli altri paesi europei, attraverso le rispettive reti di partner.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Chuo-ku, Osaka; rappresentante delegato: Akihiro Tsujimura; di seguito, "MTPC"), un membro del Mitsubishi Chemical Group, continua a impegnarsi a fornire prodotti farmaceutici ai pazienti in Europa attraverso MTPE e MTPD, inclusa la fornitura continua di Radicava® (edaravone), agente terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica, all'interno dei suoi mercati europei operazioni, fornendo così un contributo significativo a coloro che soffrono di malattie nella regione.

I sei siti produttivi dell'azienda si trovano in Francia, Regno Unito, Spagna e Cina.

Informazioni sul gruppo Mitsubishi Tanabe Pharma

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), membro del Mitsubishi Chemical Group, è impegnata a fornire prodotti farmaceutici ai pazienti in Europa attraverso Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd (MTPE) e Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH (MTPD). Ciò include la fornitura continua di Radicava® (edaravone), l'agente terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica, fornendo così un contributo significativo a coloro che soffrono di malattie nella regione. In Europa, MTPE e la sua controllata MTPD sono state attivamente coinvolte nella commercializzazione e nelle vendite di argatroban nel Regno Unito e in Germania, tra gli altri paesi europei, attraverso le rispettive reti di partner.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2434581/Ethypharm_Logo.jpg

Contatto con i media: Avril PonnelleEthypharm presse@ethypharm.com

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/acquisizione-dellattivita-legata-ad-argatroban-in-europa-302179249.html