'AFUERA HAY MÁS - A YOUNG CHEF'S JOURNEY': S.PELLEGRINO PRESENTA IL SUO PRIMO DOCUMENTARIO

Il documentario, disponibile su Prime Video dal 23 settembre, racconta l'incontro che ha cambiato la vita di Nelson Freitas, vincitore dell'ultima S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, sotto la guida dello chef di fama mondiale Virgilio Martínez .

MILANO, 23 settembre 2024 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino è fiera di annunciare l'uscita del suo primo documentario tanto atteso, 'Afuera Hay Más – A Young Chef's Journey'. Ambientato nella vivace scena culinaria del Perù, questo avvincente film racconta l'esperienza unica di mentoring tra Nelson Freitas, vincitore dell'ultima S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, e Virgilio Martínez, chef del Central, numero uno nella classifica dei cinquanta ristoranti migliori al mondo, The World's 50 Best Restaurants 2023. 'Afuera Hay Más' è il culmine del percorso che il giovane chef Freitas ha iniziato nel 2022, quando è entrato alla S.Pellegrino Young Chef Academy .

Nell'ambito del suo impegno nel promuovere la nuova generazione di talenti culinari e nel rendere il mondo un posto migliore attraverso il cibo, la S.Pellegrino Young Chef Academy ha offerto Freitas un'esperienza di apprendimento unica, seguita alla sua vittoria come miglior giovane chef del mondo. L'iniziativa è un esempio di come la S.Pellegrino Academy riesca ad unire i talenti emergenti agli chef più rinomati del mondo, offrendo opportunità di crescita senza pari.

Là dove l'Oceano Pacifico bagna la costa, con le Ande che si stagliano all'orizzonte, ciò che prende forma è molto più di una semplice formazione professionale. È un viaggio attraverso l'intero ecosistema gastronomico locale creato da Virgilio Martinez, insieme a Pia León - Miglior Chef Donna 2021 e compagna di vita di Virgilio - e Malena Martinez - sorella di Virgilio e co-creatrice di Mater, il centro di ricerca multidisciplinare che sostiene tutti i progetti di Virgilio e Pía. Attraverso la lente della gastronomia, Freitas è invitato a cogliere la vera essenza di 'Afuera Hay Más' – il motto di Mater. Questa filosofia è un invito a uscire dai confini della cucinaper abbracciare i temi dell'ispirazione, della conoscenza e della ricerca incessante dell'eccellenza in un percorso fatto di molteplici incontri. Produttori locali, artisti della ceramica, agricoltori, biologi e molti altri: ognuno offre a Freitas un'opportunità unica per elevare la sua visione culinaria e diventare uno chef migliore.

Sotto l'ala protettiva di Martinez, e lavorando nelle cucine di Central e Kjolle, oltre a viaggiare a Mil a Cusco, Freitas impara a superare i limiti della creatività e a infondere significato in ogni piatto. "Afuera Hay Más" cattura il profondo legame tra maestro e allievo. Virgilio Martinez condivide i suoi pensieri: "Il mentoring non si limita alla condivisione di un saper fare in cucina: è la condivisione di una visione del mondo. Considero un onore e una grande responsabilità condividere la nostra filosofia e i nostri valori con chef più giovani come Nelson. La sua dedizione e passione mi ricordano quanto sia importante contribuire ai percorsi di apprendimento delle giovani generazioni".

E, come momento culminante del suo percorso di apprendistato, il giovane chef Freitas è stato assunto da Virgilio Martinez per entrare nello staff del suo rinomato ristorante, Central. In sostanza, non è solo la storia di due chef, ma una celebrazione del potere trasformativo che scaturisce dall'esplorazione continua di un mentore e il suo allievo e della ricerca infinita della crescita, sia professionale che personale. Freitas riflette sull'impatto di questa esperienza: "Lavorare con Virgilio Martinez mi ha aiutato a capire che c'è ancora molto da imparare, non solo in cucina, ma nella vita. Uscire dalla cucina non significa solo abbandonare i fornelli per esplorare altri luoghi. Significa innanzitutto entrare in contatto con altre realtà, altre persone, altre culture e lasciarsi coinvolgere. Significa cambiare la propria prospettiva sulle cose. Diventare parte del suo team oggi è un sogno che si avvera. Il progetto S.Pellegrino Young Chef Academy mi ha cambiato la vita e mi ha aperto porte che non avrei mai immaginato. Sarò sempre grato per questa opportunità".

' Afuera Hay Más – A Young Chef's Journey' sarà disponibile in streaming dal 23 settembre su Prime Video in Francia, Italia, Spagna, Perù, Regno Unito e Stati Uniti. La produzione è frutto della collaborazione con YAM112003, agenzia creativa e società di produzione con sede a Milano, Italia, e partner di fiducia di Sanpellegrino.

Informazioni su S.Pellegrino Young Chef AcademyLa gastronomia ha la potenzialità di trasformare la società, plasmando un futuro più inclusivo e sostenibile. Ma riuscirci richiede talento. Ecco perché S.Pellegrino ha creato la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma per attrarre, mettere in contatto e far crescere la prossima generazione di talenti culinari. Un ambiente che darà la possibilità di crescere ai nuovi talenti, tramite opportunità di educazione, mentoring ed esperienze lavorative, così come tramite la propria competizione globale rinomata. L' Academy apre le proprie porte a membri provenienti da oltre 70 paesi diversi, assicurandosi che il talento non sia mai discriminato in base alla provenienza, etnia o genere. Si tratta di un luogo dove i giovani chef, forti della loro passione, interagiscono con le più importanti figure al mondo nel settore della gastronomia. Un luogo dove tutti insieme costruiscono una community culinaria capace di ispirare e stimolare.

Per saperne di più, si può consultare il seguente sito: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com

Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sono marchi internazionali registrati di Sanpellegrino S.p.A., società basata a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 paesi attraverso filiali e distributori in tutti e cinque i continenti, questi prodotti rappresentano l'eccellenza qualitativa in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere. Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A. è l'azienda leader nel settore delle bevande in Italia con la sua gamma di acque minerali, aperitivi analcolici, bevande e tè freddi. Tra i maggiori produttori italiani di acqua minerale, è da sempre impegnata nella valorizzazione di questo bene fondamentale per il pianeta e opera con responsabilità e passione affinché questa risorsa abbia un futuro sicuro.

