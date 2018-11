EIMA 2018: Farmtrac presenta le nuove linee di trattori nets e gli attrezzi agricoli per la smart farming

BOLOGNA, Italia, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

Farmtrac Tractors Europe presentale nuove soluzioni di smart farming, il trattore elettrico con sistema di falciatura centrale incorporato e le nuove linee di trattori intelligenti

Farmtrac Tractors Europe, società europea tra le più importanti nella produzione di trattori, presenta ad EIMA 2018 la nuova linea di trattori NETS da 20-110 CV e le nuove soluzioni FarmPower per la smart farming, ispirate ad alte prestazioni e caratterizzate da tecnologie avanzate.

Le linee Compact, Utility, Narrow, e CRDi vanno così ad integrare la serie di trattori NETS, New Escorts Tractor Series, e raggiungono complessivamente i 110CV di potenza. La linea Compact propone soluzioni dai 20CV ai 30CV, l'Utility dai 30CV ai 75CV, la Narrow dai 60CV ai 90CV e i trattori di gamma superiore saranno ulteriormente potenziati con motori dagli 80 ai 110CV.

In occasione di EIMA 2018, FarmTrac presenta le nuove soluzioni di smart farming della linea FarmPower. Gli attrezzi agricoli FarmPower potranno essere utilizzati in tutte le attività della filiera agricola, dalla preparazione del terreno alla fase di post-raccolta. FarmPower si concentrerà sulla valutazione completa della meccanizzazione agricola, incrementando la produttività delle colture e aiutando tutti gli agricoltori lungo la filiera. Tra le novità proposte, FarmTrac presenta per la prima volta il suo trattore elettrico con sistema di falciatura centrale incorporato.

Comunicato stampa e immagini: http://www.dagcom.com/VPO/farmtrac-tractors-europe/

Farmtrac Tractors Europe

Farmtrac Tractors Erope è una delle principali aziende produttrici di trattori agricoli in Polonia e in Europa. Nata nel 2000 a Mragowo, in Polonia, FarmTrac è oggi considerata tra i principali produttori nazionali di macchine agricole, con una produzione che vanta oltre 20 tipologie di trattori. I trattori sono prodotti in Polonia e India, e tra i fornitori FarmTrac vanta nomi noti tra cui Bosch, Perkins, Perkins, Carraro e MITA. Tutte le macchine prodotte hanno omologazioni europee e soddisfano gli standard normativi europei.

Il Gruppo Escorts

Il Gruppo Escorts è tra i principali conglomerati ingegneristici indiani che operano nei settori in forte crescita di Agri Machinery, Material Handling & Construction Equipment e Railway Equipment. Il Gruppo ha guadagnato la fiducia di oltre 5 milioni di clienti. Il Gruppo Escorts si propone di trasformare la vita nell'India rurale e urbana, sostenendo la rivoluzione della meccanizzazione agricola, la modernizzazione della tecnologia automobilistica e ferroviaria e la trasformazione delle costruzioni indiane.