Marine Harvest lancia una strategia di marca e adotta una denominazione aziendale, Mowi

EDIMBURGO, Scozia, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

Marine Harvest ha lanciato oggi un brand globale chiamato MOWI e, in aggiunta, sta mutando la sua denominazione in Mowi.

Mowi è un nome fortemente radicato nella storia dell'azienda. L'azienda che oggi conosciamo come Marine Harvest è stata fondata originariamente come Mowi dai pionieri dell'acquacoltura norvegese più di 50 anni fa.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782633/Marine_Harvest_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782634/Mowi_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/782635/Brattholmen_salmon_farm.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/782636/Alf_Helge_Aarskog.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783102/Marine_Harvest.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783103/Marine_Harvest_Mowi.jpg )

"Sono davvero entusiasta del fatto che l'azienda stia compiendo un salto di livello. Attraverso l'implementazione della nostra strategia di branding MOWI, siamo in grado di comunicare la nostra catena di valore integrata, dal mangime al piatto dei consumatori. Non vediamo l'ora di annunciare la nostra nuova linea di prodotti MOWI nei prossimi mesi", afferma Alf-Helge Aarskog, CEO di Marine Harvest.

L'azienda lancerà il marchio MOWI nei mercati selezionati. La linea di prodotti di marca, ancora da annunciare, fornirà ai clienti un valore aggiunto in termini di gusto, praticità, nutrizione e tracciabilità.

"Mowi è un nome fonte di ispirazione che ricorda il nostro spirito pionieristico sviluppatosi negli ultimi 50 anni", afferma Aarskog. "Dall'allevamento del primo salmone nel 1964, siamo diventati un'azienda globale completamente integrata, impegnata nei settori dell'allevamento, dei mangimi, dell'alimentazione, della lavorazione e della vendita. Nel corso degli ultimi 50 anni, siamo sempre rimasti fedeli al nostro valore fondamentale: la cura che dedichiamo alle nostre persone, al nostro pesce, ai nostri clienti e all'ambiente".

La proposta di modifica della denominazione sociale è soggetta all'approvazione degli azionisti e la società ha convocato un'assemblea generale straordinaria in data odierna per deliberare in merito a tale cambiamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Informazioni sul gruppo Marine Harvest Il gruppo Marine Harvest è leader mondiale nel settore dei prodotti ittici e il maggior produttore di salmone d'allevamento, con una presenza in 24 Paesi e complessivamente 13.650 dipendenti in tutto il mondo. La società ha sede a Bergen, in Norvegia, ed è quotata sulla Borsa di Oslo.

Per maggiori informazioni, consultare http://www.marineharvest.com.

Dichiarazioni previsionali Il presente comunicato potrebbe essere interpretato come contenente dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che riguardano obiettivi e strategie di Marine Harvest, prezzi del salmone, capacità di aumentare o variare il volume di cattura, capacità di produzione, tendenze nell'industria ittica, iniziative di ristrutturazione, fluttuazioni del tasso di cambio e d'interesse, spese di ricerca e sviluppo attese, prospettive commerciali e posizionamento rispetto al mercato, tendenze demografiche e andamento dei prezzi, iniziative strategiche, effetti di eventuali eventi straordinari e una serie di altre questioni (inclusi sviluppi riguardanti leggi, regolamenti e politiche governative che disciplinano il settore e cambiamenti dei principi contabili, delle norme e delle interpretazioni) sull'attività e sui risultati di Marine Harvest. Le dichiarazioni previsionali sono tipicamente identificate da parole o frasi, come "credere", "aspettarsi", "prevedere", "intendere", "stimare", "potrebbe aumentare", "potrebbe fluttuare", "piano", "obiettivo", "target", "strategia" ed espressioni simili o verbi al futuro o al condizionale come "potrà", "sarà", "dovrebbe", "avrebbe" e "potrebbe". Le dichiarazioni previsionali rispecchiamo le stime e le aspettative di Marine Harvest in merito a eventi o risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati in queste dichiarazioni poiché la realizzazione di tali risultati è soggetta a numerosi rischi e incertezze. Il rapporto annuale ASA di Marine Harvest contiene ulteriori informazioni sui fattori che potrebbero influire sui risultati effettivi, tra cui: variazioni del prezzo del salmone, compreso il valore delle nostre risorse biologiche; rischi di copertura; rischi legati all'alimentazione dei pesci; rischi economici e di mercato; rischi ambientali; rischi operativi; rischi legati a fughe, malattie e anoplura marina; rischi legati ai prodotti; rischi legati alle nostre acquisizioni; rischi finanziari; rischi normativi, compresi quelli relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari, al settore dell'acquacoltura, alla lavorazione, alla concorrenza e alle leggi anti-corruzione; rischi di restrizione commerciale; rischi legali, fiscali e contabili; rischi strategici e competitivi; rischi per la reputazione. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano sulle informazioni disponibili al momento della diffusione; Marine Harvest non si assume alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale.

Queste informazioni sono soggette agli obblighi di divulgazione ai sensi della sezione 5-12 della legge norvegese sui mercati azionari.

Per maggiori informazioni e richieste di interviste, si prega di contattare: Contatto per i media di Marine Harvest: +47-481-89-900

È possibile seguire in diretta lo streaming del Marine Harvest Capital Markets Day e della sessione di domande e risposte sul sito http://www.marineharvest.com dalle 09:00 GMT.