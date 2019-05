Come si coltiva un orto? Online i consigli dell'esperto

Besana in Brianza, 6 maggio 2019 - Un passione che ha ormai conquistato sempre più persone consiste nella coltivazione di un orto, fenomeno non relegato più solo alle zone rurali o di piccoli centri abitati, ma che ha ormai preso piede con forza anche nelle metropoli, come testimonia il dilagare del fenomeno degli orti cittadini. Quello che un tempo era un hobby solo per pensionati, ora è diventata infatti una passione trasversale per persone attive e consapevoli dell'importanza di instaurare un rapporto diretto con la natura e nello stesso tempo di trarne prodotti genuini da portare in tavola. Questi orti, gestiti di solito dai comuni e assegnati tramite bandi, vedono spesso la cooperazione di associazioni e gruppi di quartiere, innescando fenomeni significativi di socialità e di crescente interesse verso il rispetto dell'ambiente, che porta ad adottare tecniche di coltivazione di tipo biologico. Escludendo quindi l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, si sposa un approccio naturale ed ecologico, basato su biodiversità e agricoltura sostenibile.

Per approfondire queste tematiche e ricevere consigli pratici ed esaustivi è consigliabile consultare il sito di Matteo Cereda, esperto di coltivazioni biologiche, Orto Da Coltivare, che comprende ben 800 pagine di contenuti e approfondimenti, grazie anche alla collaborazione di validi agronomi come Sara Petrucci, e coltivatori di professione. Tra le varie guide disponibili, svolge un ruolo di grande utilità un calendario agricolo scaricabile gratuitamente in pdf e un tool chiamato "calcolatore di semina", che permette di valutare le coltivazioni adatte al periodo, al tipo di terreno e alle proprie aspettative.

Sul sito si possono trovare indicazioni relative all'agricoltura bio per frutteti ed erbe aromatiche, ma la sezione che ottiene quotidianamente più visite è quella inerente alla Guida alla coltivazione dell'orto, dove sono presenti le schede dettagliate per la coltivazione di oltre 50 ortaggi, con approfondimenti specifici dalla fase di semina alla raccolta. È possibile in questo modo informarsi in maniera semplice ed immediata sulle caratteristiche principali delle piante da ortaggio più conosciute come pomodori e zucchine o scoprire le qualità di prodotti in via di diffusione come rafano e batata. Su ogni scheda troveremo anche indicazioni precise sul tipo di terreno più adatto, sulle tempistiche di semina e sugli interventi da effettuare per ottenere ortaggi gustosi e sani. Nel vasto mondo della coltivazione biologica si sono sviluppate diverse metodiche agricole alternative, come l'orto sinergico e l'agricoltura biodinamica, che saranno prossimamente approfondite su Orto Da Coltivare, grazie alla collaborazione anche in questo caso di esperti del settore.

I benefici che si possono trarre dalla coltivazione biologica di un orto sono molteplici, sia a livello psicofisico, generati dal lavoro manuale e dal contatto con la natura, soprattutto per persone di città abituate ad un diverso stile di vita, che a livello ecologico e ambientale, producendo prodotti salutari privi di sostanze nocive e limitando il consumo di imballaggi di plastica che invadono i nostri supermercati e le nostre case. La cooperazione degli orti cittadini diventa inoltre un'importante leva verso un consumo più consapevole e un modo di porsi verso l'ambiente in maniera responsabile, sviluppando anche un atteggiamento di collaborazione attiva fra persone animate da simili passioni e progetti.

Orto Da Coltivare è un blog che nasce a gennaio 2015, ideato e scritto da Matteo Cereda. Il sito raccoglie consigli su come coltivare l'orto con metodi naturali, secondo le regole dell’agricoltura biologica

