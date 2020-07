Indigo Agriculture cerca di reimmaginare l'agricoltura al GFFA e al Farm & Food 4.0 a Berlino

- L'azienda presenterà Indigo Marketplace, Indigo Carbon e il progetto Terraton Initiative, in occasione di due dei principali forum internazionali sull'agricoltura

- Le soluzioni mirano sia ad affrontare il problema della redditività delle attività agricole, sia a porre gli agricoltori al centro degli sforzi per combattere il cambiamento climatico

BASEL, Svizzera e BERLIN, 15 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Indigo Agriculture, azienda impegnata a mettere a frutto le risorse offerte dalla natura per aiutare gli agricoltori a nutrire in modo sostenibile il pianeta, inviterà i delegati a reimmaginare l'agricoltura in due dei più importanti forum internazionali sull'agricoltura, che si terranno a Berlino alla fine del mese.

L'azienda utilizzerà le piattaforme fornite dal famoso Forum globale per l'alimentazione e l'agricoltura di Berlino (GFFA) e Farm & Food 4.0 per presentare Indigo Marketplace, Indigo Carbon e il progetto Terraton Initiative. Insieme, queste piattaforme correlate contribuiscono a migliorare la redditività delle aziende agricole e consentono ai coltivatori di svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a un sistema alimentare e agricolo più vantaggioso, affrontando nel contempo il cambiamento climatico.

Al GFFA, Indigo Agriculture esporrà nel prestigioso Innovation Marketplace del forum. Farm & Food 4.0 è il principale congresso sull'innovazione e la digitalizzazione del settore agroalimentare. Anche qui Indigo esporrà le sue soluzioni e parteciperà alla discussione del panel "Regenerative agriculture – old methods rethought" (Agricoltura rigenerativa - ripensamento dei vecchi metodi).

Georg Goeres, Responsabile europeo di Indigo Agriculture, incaricato della rappresentanza dell'azienda, ha dichiarato: "Siamo lieti di partecipare a entrambi i principali forum internazionali, nella ricerca di opportunità per costruire un sistema alimentare e agricolo più sostenibile. Per avere successo, Indigo ritiene che sia necessario adottare un approccio basato sui sistemi per reimmaginare l'agricoltura a vantaggio sia delle persone che del pianeta".

Indigo Marketplace, una piattaforma digitale per la contrattazione dei cereali, cerca di demercificare l'agricoltura collegando direttamente i coltivatori di cereali con gli acquirenti disposti a pagare per colture di alta qualità, provenienti da coltivazioni sostenibili e con una chiara identità. Indigo Carbon è un mercato del carbonio che fornisce ai coltivatori un incentivo finanziario per arricchire il loro suolo con il carbonio. Ciò aiuta ad affrontare il cambiamento climatico migliorando nel contempo la salute del suolo e la resilienza delle aziende agricole in presenza di condizioni atmosferiche estreme, riducendo la necessità di introdurre sostanze chimiche e fertilizzanti. Indigo Carbon è un elemento chiave di Terraton Initiative, uno sforzo globale volto a prelevare mille miliardi di tonnellate di anidride carbonica dall'atmosfera terrestre e conservarla all'interno dei terreni agricoli.

Insieme, queste soluzioni, sostenute dalla tecnologia di trattamento microbico dei semi di Indigo e dall'agronomia digitale, migliorano la redditività delle aziende agricole, la sostenibilità ambientale dell'agricoltura e la salute dei consumatori.

"Il nostro metodo, che sarà lanciato in Germania e Ungheria nel 2020, sostiene il Green Deal dell'UE recentemente annunciato", ha dichiarato Goeres. "Siamo impazienti di partecipare ai dibattiti con coltivatori, scienziati, politici, ONG e altri colleghi del settore per reimmaginare l'agricoltura in modi che andranno a vantaggio di tutti noi".

Presente al primo posto nella classifica CNBC Disruptor 50, Indigo ha sede a Boston, MA, con altre sedi a Memphis, TN; Research Triangle Park, NC; Sydney (Australia); Buenos Aires (Argentina); São Paulo (Brasile) e Svizzera. Per maggiori informazioni, visitate la pagina Chi siamo o seguiteci su Twitter e Instagram. Informazioni su Indigo Agriculture: Indigo migliora la redditività degli agricoltori, la sostenibilità ambientale e la salute dei consumatori attraverso l'uso della microbiologia naturale e di tecnologie digitali. Le scoperte scientifiche e le piattaforme digitali dell'azienda creano nuovo valore dal terreno alla vendita, a vantaggio di decine di migliaia di coltivatori in milioni di acri. Lavorando lungo tutta la catena di fornitura, Indigo sta portando avanti la sua missione di mettere a frutto le risorse offerte dalla natura per aiutare gli agricoltori a nutrire il pianeta in modo sostenibile. Nel 2019 Indigo ha istituito il progetto Terraton Initiative, uno sforzo globale per convogliare mille miliardi di tonnellate di anidride carbonica atmosferica nei terreni agricoli.

www.indigoag.eu

