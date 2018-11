Tennent's Authentic Export crea una bottiglia speciale per il sociale

Lo storico birrificio scozzese Wellpark Brewery di Glasgow con alle spalle oltre 400 anni di produzione lancia sul mercato italiano una bottiglia "serie limitata" della Tennnet’s Authentic Export Gluten Free, la birra senza glutine che tutti possono bere: celiaci e intolleranti al glutine compresi. Scopo di tale operazione sarà quella di sostenere la ricerca a favore del Centro per la Prevenzione della Malattia Celiaca - Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano, gestito dal dottor Luca Elli.

Il 22 Settembre in occasione della Milano Beer Week presso lo Sloan pub di Milano (Piazza Cadorna) è stata organizzata una serata interamente dedicata al gluten free, dove gli ospiti hanno assistito allo show cooking dello Chef Marcello Ferrarini (Chef del Gambero Rosso) e degustato la famosa Tennents Authentic Export Gluten Free. Ma non solo, durante la serata è stato presentato dal dottor Luca Elli del Policlinico di Milano il progetto di ricerca legato al mondo della celiachia e il suo stato dell’arte.

Dopo due anni di distribuzione in Italia con grande successo della prima birra senza glutine prodotta dalla Casa Scozzese, Tennnet’s Authentic Export ha deciso di sposare questo progetto per aiutare ed affrontare la ricerca in ambito molecolare che risulta di fondamentale importanza per la comprensione dei meccanismi alla base della malattia celiaca, che registra nel nostro Paese un costante e preoccupante crescita. Ricordiamo che in Italia il numero stimato di celiaci è di oltre 600.000 persone e le diagnosi di intolleranza al glutine aumentano del 10% all’anno, si valuta infatti che oggi una persona su 100 lo sia.

Dare un aiuto concreto a centri specializzati come questo significa migliorare la comprensione dei micro RNA non codificanti che regolano l'espressione genica di molte proteine coinvolte nello sviluppo e nel metabolismo cellulare, nella fibrosi e nella funzione immune. Si tratta di un altro passo per realizzare un sogno, trovare una soluzione al problema della celiachia.

"Il progetto che vogliamo ampliare grazie a tale donazione riguarda l'individuazione di alcuni marcatori (biomarkers) presenti nel sangue periferico dei celiaci che ci consentano di valutare la presenza di tale disturbo autimmune saltando la biopsia duodenale e la gastroscopia" dichiara Luca Elli. "Inoltre questi markers potranno anche darci degli indizi riguardo la prognosi e lo sviluppo di possibili comorbidità".

Tennnet’s Authentic Export in Italia è importata da Interbrau, società padovana leader nell'importazione di Birre Speciali. In commercio esistono 6 tipologie di birra, si parte dalla più diffusa e leggera Tennnent's 1885 Lager, 5% vol., per passare alla più sofisticata Tennnent's Scotch Ale da 9% vol., attraverso la più corposa Tennnent's Extra da 9,3% vol., la rivoluzionaria Stout da 4,7% vol., la ricercata Tennent's Oak Aged, da 6% vol., un vero e proprio omaggio alla terra di William Wallace, e per terminare con l'ultima novità Tennent’s Gluten Free da 5% vol., una birra per tutti non solo per i celiaci.

Il Centro per la Prevenzione e la Diagnosi della Malattia Celiaca del Policlinico di Milano si occupa dei disordini correlati al glutine, principalmente Malattia Celiachia e sensibilità al Glutine. Nel corso della sua storia trentennale il centro ha acquisito una larga esperienza clinica e scientifica nell’ambito di tali disordini ed attualmente segue circa 2500 pazienti. Il centro è inoltre in grado di offrire tecniche di endoscopia avanzata del piccolo intestino (enteroscopia con videocapsula ed enteroscopia con doppio pallone), indispensabili nella gestione dei pazienti "difficili". Nel corso degli anni il Centro ha pubblicato oltre 120 lavori scientifici che lo hanno reso uno dei punti cardini della ricerca sulla Malattia Celiaca.

