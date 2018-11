Simply Supplements: l'azienda inglese di integratori approda in Italia

Nel sito più di 250 prodotti: qualità GMP, prezzi ragionevoli e consegna gratuita

Peterborough (Regno Unito), 7 giugno 2016 - Già presente nei principali paesi europei, l'azienda annuncia il lancio del sito di Simply Supplements Italia (http://www.simplysupplements.it/), con un'offerta di più di 250 prodotti, che vanno dagli integratori più tradizionali, quali i multivitaminici e i probiotici, ai rimedi naturali più specifici, quali le capsule a base di glucosamina e condroitina.

Prodotti esclusivamente nel Regno Unito, tutti gli integratori Simply Supplements sono realizzati secondo gli standard dell'Unione Europea e le rigorose linee guida GMP (Goods Manufacturing Practice-Buone Pratiche di Fabbricazione), che ne attestano l'alta qualità, la sicurezza e gli elevati standard di produzione.

L'azienda sottopone i propri prodotti a costanti verifiche in ciascuna fase della lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, per assicurare ai suoi clienti che ciascun integratore contenga esattamente ciò che viene indicato sull'etichetta. Su richiesta, vengono inoltre rilasciati certificati di analisi, che riportano i test di laboratorio effettuati per verificare la purezza e la concentrazione degli ingredienti.

Indipendentemente dalla quantità, dal peso e dalle dimensioni della spedizione, Simply Supplements offre un servizio di Consegna Gratuita in tutta Italia (monitoraggio incluso), con tempi compresi tra i 5 e i 10 giorni lavorativi.

Insieme a un'assistenza clienti cortese e puntuale, l'azienda mette a disposizione la consulenza nutrizionale gratuita ad opera dei nutrizionisti del team italiano.

Nel sito sono, inoltre, presenti un blog con notizie e curiosità su salute e benessere, e una pagina dedicata alle ultime offerte Simply Supplements. Non mancano i prodotti nuovi, segnalati in una sezione apposita, con integratori quali la garcinia cambogia o il glucomannano, noti per il loro prezioso aiuto nella perdita di peso, e tutte le ultime novità in tema di integrazione alimentare.

Dichiarazioni di Ana Moledo - European e-commerce Manager di Simply Supplements

“Abbiamo fortemente voluto questa espansione, con il desiderio di offrire anche ai clienti italiani la possibilità di acquistare integratori naturali, sicuri e di alta qualità, a prezzi contenuti. Il mercato degli integratori alimentari è in costante crescita in Italia, ed è per questo che abbiamo deciso di investire in questo progetto, credendo sempre nell’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato."

L'azienda

Simply Supplements è un’azienda inglese che opera da più di dieci anni nel mercato degli integratori alimentari naturali, con siti di vendita online nel Regno Unito e nei principali paesi europei, tra cui Francia, Spagna, e adesso anche Italia, all’indirizzo http://www.simplysupplements.it/

